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Атлетик - Осасуна 09 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
09 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
Атлетик Б
Осасуна

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Осасуна, которое состоится 09 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетик Б
      Бильбао
      Осасуна
      Памплона
      Главные тренеры
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      ИспанияХагоба Аррасате
      История личных встреч
      15.05.2022 Испания - Примера Тур 37 Атлетик Б2 : 0Осасуна
      03.01.2022 Испания - Примера Тур 19 Осасуна1 : 3Атлетик Б
      08.05.2021 Испания - Примера Тур 35 Атлетик Б2 : 2Осасуна
      24.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Осасуна1 : 0Атлетик Б
      16.02.2020 Испания - Примера Тур 24 Атлетик Б0 : 1Осасуна
      24.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Осасуна1 : 2Атлетик Б
      01.04.2017 Испания - Примера Тур 29 Осасуна1 : 2Атлетик Б
      30.10.2016 Испания - Примера Тур 10 Атлетик Б1 : 1Осасуна
      26.01.2014 Испания - Примера Тур 21 Осасуна1 : 5Атлетик Б
      24.08.2013 Испания - Примера Тур 2 Атлетик Б2 : 0Осасуна
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона16 13 2 1 35-6 41 85.4
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид16 12 2 2 36-16 38 79.2
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад16 10 2 4 23-17 32 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис16 8 4 4 19-13 28 58.3
      5
      Лига Европы
      		Вильярреал16 8 3 5 19-12 27 56.3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетико М16 8 3 5 23-15 27 56.3
      7 Атлетик Б15 7 4 4 24-14 25 55.6
      8 Осасуна15 7 2 6 16-16 23 51.1
      9 Райо Вальекано16 6 5 5 23-20 23 47.9
      10 Мальорка16 6 4 6 14-15 22 45.8
      11 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
      12 Жирона16 4 6 6 24-26 18 37.5
      13 Вальядолид16 5 2 9 13-24 17 35.4
      14 Альмерия16 5 2 9 17-25 17 35.4
      15 Хетафе16 4 5 7 15-22 17 35.4
      16 Сельта16 4 4 8 16-27 16 33.3
      17 Севилья16 3 6 7 16-24 15 31.3
      18
      Зона вылета
      		Кадис16 3 6 7 11-27 15 31.3
      19
      Зона вылета
      		Эспаньол16 2 8 6 19-25 14 29.2
      20
      Зона вылета
      		Эльче16 0 4 12 10-34 4 8.3

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