Атлетик - Осасуна 09 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
09 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Осасуна, которое состоится 09 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|15.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 0
|03.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 3
|08.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 2
|24.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 1
|24.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 2
|01.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 2
|30.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 1
|26.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 5
|24.08.2013
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Без такого топа не обходится ни один итоговый цикл года. 2022-й — не исключение. Смотрите, для кого он стал последним в карьере. Звёзды футбола, которые завершили карьеру в 2022 году. Каждый стоил десятки миллионов0'Победа на ЧМ — единственный аргумент в пользу Лео. Но Килиан Мбаппе показывает намного более мощную статистику. «Уже понятно, кто получит «Золотой мяч». Престижная награда достанется не Лионелю Месси?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Атлетик» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|85.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|79.2
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|16
|10
|2
|4
|23-17
|32
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|58.3
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|16
|8
|3
|5
|19-12
|27
|56.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|16
|8
|3
|5
|23-15
|27
|56.3
|7
|Атлетик Б
|15
|7
|4
|4
|24-14
|25
|55.6
|8
|Осасуна
|15
|7
|2
|6
|16-16
|23
|51.1
|9
|Райо Вальекано
|16
|6
|5
|5
|23-20
|23
|47.9
|10
|Мальорка
|16
|6
|4
|6
|14-15
|22
|45.8
|11
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|39.6
|12
|Жирона
|16
|4
|6
|6
|24-26
|18
|37.5
|13
|Вальядолид
|16
|5
|2
|9
|13-24
|17
|35.4
|14
|Альмерия
|16
|5
|2
|9
|17-25
|17
|35.4
|15
|Хетафе
|16
|4
|5
|7
|15-22
|17
|35.4
|16
|Сельта
|16
|4
|4
|8
|16-27
|16
|33.3
|17
|Севилья
|16
|3
|6
|7
|16-24
|15
|31.3
| 18
Зона вылета
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|31.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|16
|2
|8
|6
|19-25
|14
|29.2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|16
|0
|4
|12
|10-34
|4
|8.3