Болонья - Аталанта 09 Января прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
09 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Аталанта, которое состоится 09 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Тьяго Мотта
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 1
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 2
|0 : 0
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 33
|5 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 2
|21.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 0
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
|04.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|4 : 1
|04.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 2
|11.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 1
|22.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|14
|2
|1
|39-13
|44
|86.3
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|17
|11
|4
|2
|33-18
|37
|72.5
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|17
|11
|4
|2
|26-7
|37
|72.5
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|11
|1
|5
|37-24
|34
|66.7
| 5
Лига Европы
|Лацио
|17
|9
|4
|4
|29-15
|31
|60.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|60.8
|7
|Аталанта
|16
|8
|4
|4
|24-17
|28
|58.3
|8
|Удинезе
|17
|6
|7
|4
|25-19
|25
|49.0
|9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|45.1
|10
|Торино
|17
|6
|5
|6
|18-19
|23
|45.1
|11
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|37.3
|12
|Болонья
|16
|5
|4
|7
|20-26
|19
|39.6
|13
|Лечче
|17
|4
|7
|6
|16-18
|19
|37.3
|14
|Монца
|17
|5
|3
|9
|19-25
|18
|35.3
|15
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|35.3
|16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|31.4
|17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|29.4
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|17.6
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|16
|0
|7
|9
|11-27
|7
|14.6
| 20
Зона вылета
|Верона
|16
|1
|3
|12
|13-30
|6
|12.5