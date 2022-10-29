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Болонья - Аталанта 09 Января прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
09 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
Болонья
Аталанта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Аталанта, которое состоится 09 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Болонья
      Болонья
      Аталанта
      Бергамо
      Главные тренеры
      СербияСиниша Михайлович
      ИталияТьяго Мотта
      ИталияДжан Пьеро Гасперини
      История личных встреч
      20.03.2022 Италия - Серия А Тур 30 Болонья0 : 1Аталанта
      28.08.2021 Италия - Серия А Тур 2 Аталанта0 : 0Болонья
      25.04.2021 Италия - Серия А Тур 33 Аталанта5 : 0Болонья
      23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Болонья2 : 2Аталанта
      21.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Аталанта1 : 0Болонья
      15.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Болонья2 : 1Аталанта
      04.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Аталанта4 : 1Болонья
      04.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Болонья1 : 2Аталанта
      11.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Болонья0 : 1Аталанта
      22.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Аталанта1 : 0Болонья
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи17 14 2 1 39-13 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Милан17 11 4 2 33-18 37 72.5
      3
      Лига чемпионов
      		Ювентус17 11 4 2 26-7 37 72.5
      4
      Лига чемпионов
      		Интер М17 11 1 5 37-24 34 66.7
      5
      Лига Европы
      		Лацио17 9 4 4 29-15 31 60.8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома17 9 4 4 21-16 31 60.8
      7 Аталанта16 8 4 4 24-17 28 58.3
      8 Удинезе17 6 7 4 25-19 25 49.0
      9 Фиорентина17 6 5 6 21-22 23 45.1
      10 Торино17 6 5 6 18-19 23 45.1
      11 Эмполи17 4 7 6 15-22 19 37.3
      12 Болонья16 5 4 7 20-26 19 39.6
      13 Лечче17 4 7 6 16-18 19 37.3
      14 Монца17 5 3 9 19-25 18 35.3
      15 Салернитана17 4 6 7 21-27 18 35.3
      16 Сассуоло17 4 4 9 17-26 16 31.4
      17 Специя17 3 6 8 16-28 15 29.4
      18
      Зона вылета
      		Сампдория17 2 3 12 8-30 9 17.6
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе16 0 7 9 11-27 7 14.6
      20
      Зона вылета
      		Верона16 1 3 12 13-30 6 12.5

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