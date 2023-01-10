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Интер - Парма 10 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
10 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия)
Интер М
Парма

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Парма, которое состоится 10 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интер М
      Милан
      Парма
      Парма
      Главные тренеры
      ИталияФабио Пеккия
      История личных встреч
      08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Парма0 : 2Интер М
      04.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Парма1 : 2Интер М
      31.10.2020 Италия - Серия А Тур 6 Интер М2 : 2Парма
      28.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Парма1 : 2Интер М
      26.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Интер М2 : 2Парма
      09.02.2019 Италия - Серия А Тур 23 Парма0 : 1Интер М
      15.09.2018 Италия - Серия А Тур 4 Интер М0 : 1Парма
      04.04.2015 Италия - Серия А Тур 29 Интер М1 : 1Парма
      01.11.2014 Италия - Серия А Тур 10 Парма2 : 0Интер М
      19.04.2014 Италия - Серия А Тур 34 Парма0 : 2Интер М
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      Предварительный раунд
      Метка
      A01
      		 Зюйдтироль
      ФеральпиСало
      		1 : 3
      A02
      		 Модена
      Катандзаро
      		3 : 1
      A04
      		 Бари
      Падова
      		3 : 0
      A03
      		 Палермо
      Реджана
      		3 : 2
      1-й раунд
      Метка
      B01
      		 Кальяри
      Перуджа
      		3 : 2
      B02
      		 Удинезе
      ФеральпиСало
      		2 : 1
      B03
      		 Лечче
      Читтаделла
      		2 : 3 ДВ
      B04
      		 Сампдория
      Реджина
      		1 : 0
      B05
      		 Пиза
      Брешия
      		1 : 4
      B06
      		 Специя
      Комо
      		5 : 1
      B07
      		 Эмполи
      СПАЛ
      		1 : 2 ДВ
      B08
      		 Торино
      Палермо
      		3 : 0
      B09
      		 Венеция
      Асколи
      		2 : 3
      B10
      		 Верона
      Бари
      		1 : 4
      B11
      		 Салернитана
      Парма
      		0 : 2
      B12
      		 Монца
      Фрозиноне
      		3 : 2
      B13
      		 Дженоа
      Беневенто
      		3 : 2
      B14
      		 Модена
      Сассуоло
      		3 : 2
      B15
      		 Кремонезе
      Тернана
      		3 : 2
      B16
      		 Болонья
      Козенца
      		1 : 0
      1/16 финала
      Метка
      C02
      		 Дженоа
      СПАЛ
      		1 : 0
      C04
      		 Торино
      Читтаделла
      		4 : 0
      C06
      		 Специя
      Брешия
      		3 : 1
      C08
      		 Парма
      Бари
      		1 : 0
      C10
      		 Удинезе
      Монца
      		2 : 3
      C12
      		 Кремонезе
      Модена
      		4 : 2 ДВ
      C14
      		 Сампдория
      Асколи
      		2 : 2 9 : 8
      C16
      		 Болонья
      Кальяри
      		1 : 0
      1/8 финала
      Метка
      D01
      		 Интер М
      Парма
      		10.01
      D02
      		 Милан
      Торино
      		11.01
      D03
      		 Фиорентина
      Сампдория
      		12.01
      D04
      		 Рома
      Дженоа
      		12.01
      D05
      		 Наполи
      Кремонезе
      		17.01
      D06
      		 Аталанта
      Специя
      		19.01
      D07
      		 Лацио
      Болонья
      		19.01
      D08
      		 Ювентус
      Монца
      		19.01

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