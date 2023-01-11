Осер - Тулуза 11 Января прямая трансляция
Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
11 Января 2023 года в 21:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Тулуза, которое состоится 11 Января 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Тулуза
Тулуза
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Филипп Монтанье
История личных встреч
|19.03.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 30
|1 : 2
|16.10.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 12
|6 : 0
|02.02.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 23
|3 : 1
|26.09.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 5
|3 : 1
|26.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2015
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 3 ДВ
|25.03.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 0
|06.11.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 0
|16.04.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|0 : 1
|28.11.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|86.3
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|78.4
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|34-15
|36
|70.6
| 4
Лига Европы
|Ренн
|17
|10
|4
|3
|34-18
|34
|66.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|64.7
|6
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|60.8
|7
|Лилль
|17
|9
|3
|5
|30-24
|30
|58.8
|8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
|47.1
|9
|Клермон
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
|43.1
|10
|Реймс
|17
|4
|9
|4
|20-23
|21
|41.2
|11
|Ницца
|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
|41.2
|12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|37.3
|13
|Труа
|17
|4
|6
|7
|29-33
|18
|35.3
|14
|Монпелье
|17
|5
|2
|10
|27-31
|17
|33.3
|15
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|33.3
|16
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|29.4
| 17
Зона вылета
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|25.5
| 18
Зона вылета
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|25.5
| 19
Зона вылета
|Страсбург
|17
|1
|8
|8
|20-31
|11
|21.6
| 20
Зона вылета
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
|15.7