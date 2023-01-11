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Осер - Тулуза 11 Января прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
11 Января 2023 года в 21:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
Осер
Тулуза

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Тулуза, которое состоится 11 Января 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осер
      Осер
      Тулуза
      Тулуза
      Главные тренеры
      ФранцияКристоф Пеллиссье
      ФранцияФилипп Монтанье
      История личных встреч
      19.03.2022 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 30 Осер1 : 2Тулуза
      16.10.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 12 Тулуза6 : 0Осер
      02.02.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 23 Осер3 : 1Тулуза
      26.09.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 5 Тулуза3 : 1Осер
      26.10.2016 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Тулуза1 : 0Осер
      28.10.2015 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Тулуза3 : 3 ДВОсер
      25.03.2012 Франция - Лига 1 Тур 29 Тулуза1 : 0Осер
      06.11.2011 Франция - Лига 1 Тур 13 Осер2 : 0Тулуза
      16.04.2011 Франция - Лига 1 Тур 31 Тулуза0 : 1Осер
      28.11.2010 Франция - Лига 1 Тур 15 Осер1 : 2Тулуза
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ17 14 2 1 46-13 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс17 12 4 1 29-11 40 78.4
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель17 11 3 3 34-15 36 70.6
      4
      Лига Европы
      		Ренн17 10 4 3 34-18 34 66.7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако17 10 3 4 33-23 33 64.7
      6 Лорьян17 9 4 4 28-24 31 60.8
      7 Лилль17 9 3 5 30-24 30 58.8
      8 Лион17 7 3 7 27-21 24 47.1
      9 Клермон17 6 4 7 20-25 22 43.1
      10 Реймс17 4 9 4 20-23 21 41.2
      11 Ницца17 5 6 6 16-19 21 41.2
      12 Тулуза17 5 4 8 23-33 19 37.3
      13 Труа17 4 6 7 29-33 18 35.3
      14 Монпелье17 5 2 10 27-31 17 33.3
      15 Нант17 3 8 6 18-24 17 33.3
      16 Аяччо17 4 3 10 15-26 15 29.4
      17
      Зона вылета
      		Брест17 3 4 10 18-33 13 25.5
      18
      Зона вылета
      		Осер17 3 4 10 16-35 13 25.5
      19
      Зона вылета
      		Страсбург17 1 8 8 20-31 11 21.6
      20
      Зона вылета
      		Анже17 2 2 13 16-37 8 15.7

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