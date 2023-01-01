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Лорьян - Монако 11 Января прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
11 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Лорьян
Монако

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Монако, которое состоится 11 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лорьян
      Лорьян
      Монако
      Монако
      Главные тренеры
      ФранцияРежис Ле Брис
      БельгияФилипп Клеман
      История личных встреч
      13.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 24 Монако0 : 0Лорьян
      13.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 2 Лорьян1 : 0Монако
      14.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 Монако2 : 2Лорьян
      06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Лорьян2 : 5Монако
      19.12.2018 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монако1 : 0Лорьян
      22.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако4 : 0Лорьян
      18.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 13 Лорьян0 : 3Монако
      17.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 21 Лорьян0 : 2Монако
      20.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 6 Монако2 : 3Лорьян
      23.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 38 Лорьян0 : 1Монако
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ17 14 2 1 46-13 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс17 12 4 1 29-11 40 78.4
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель17 11 3 3 34-15 36 70.6
      4
      Лига Европы
      		Ренн17 10 4 3 34-18 34 66.7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако17 10 3 4 33-23 33 64.7
      6 Лорьян17 9 4 4 28-24 31 60.8
      7 Лилль17 9 3 5 30-24 30 58.8
      8 Лион17 7 3 7 27-21 24 47.1
      9 Клермон17 6 4 7 20-25 22 43.1
      10 Реймс17 4 9 4 20-23 21 41.2
      11 Ницца17 5 6 6 16-19 21 41.2
      12 Тулуза17 5 4 8 23-33 19 37.3
      13 Труа17 4 6 7 29-33 18 35.3
      14 Монпелье17 5 2 10 27-31 17 33.3
      15 Нант17 3 8 6 18-24 17 33.3
      16 Аяччо17 4 3 10 15-26 15 29.4
      17
      Зона вылета
      		Брест17 3 4 10 18-33 13 25.5
      18
      Зона вылета
      		Осер17 3 4 10 16-35 13 25.5
      19
      Зона вылета
      		Страсбург17 1 8 8 20-31 11 21.6
      20
      Зона вылета
      		Анже17 2 2 13 16-37 8 15.7

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