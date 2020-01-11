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Страсбург - Ланс 11 Января прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
11 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Страсбург
Ланс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ланс, которое состоится 11 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Страсбург
      Страсбург
      Ланс
      Ланс
      Главные тренеры
      ФранцияЖюльен Стефан
      ФранцияФранк Эз
      История личных встреч
      03.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 30 Страсбург1 : 0Ланс
      22.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 7 Ланс0 : 1Страсбург
      21.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 30 Страсбург1 : 2Ланс
      09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Ланс0 : 1Страсбург
      08.05.2017 Франция - Лига 2 Тур 36 Ланс1 : 1Страсбург
      10.12.2016 Франция - Лига 2 Тур 18 Страсбург3 : 1Ланс
      26.01.2008 Франция - Лига 1 Тур 23 Ланс2 : 2Страсбург
      25.08.2007 Франция - Лига 1 Тур 5 Страсбург2 : 1Ланс
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ17 14 2 1 46-13 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс17 12 4 1 29-11 40 78.4
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель17 11 3 3 34-15 36 70.6
      4
      Лига Европы
      		Ренн17 10 4 3 34-18 34 66.7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако17 10 3 4 33-23 33 64.7
      6 Лорьян17 9 4 4 28-24 31 60.8
      7 Лилль17 9 3 5 30-24 30 58.8
      8 Лион17 7 3 7 27-21 24 47.1
      9 Клермон17 6 4 7 20-25 22 43.1
      10 Реймс17 4 9 4 20-23 21 41.2
      11 Ницца17 5 6 6 16-19 21 41.2
      12 Тулуза17 5 4 8 23-33 19 37.3
      13 Труа17 4 6 7 29-33 18 35.3
      14 Монпелье17 5 2 10 27-31 17 33.3
      15 Нант17 3 8 6 18-24 17 33.3
      16 Аяччо17 4 3 10 15-26 15 29.4
      17
      Зона вылета
      		Брест17 3 4 10 18-33 13 25.5
      18
      Зона вылета
      		Осер17 3 4 10 16-35 13 25.5
      19
      Зона вылета
      		Страсбург17 1 8 8 20-31 11 21.6
      20
      Зона вылета
      		Анже17 2 2 13 16-37 8 15.7

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