Нант - Лион 11 Января прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
11 Января 2023 года в 21:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лион, которое состоится 11 Января 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Лион
Лион
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Лоран Блан
История личных встреч
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|3 : 2
|27.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 1
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|3 : 0
|18.01.2020
|Кубок Франции
|1/16 финала
|3 : 4
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 1
|12.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|2 : 1
|29.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|28.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 0
|26.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|86.3
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|78.4
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|34-15
|36
|70.6
| 4
Лига Европы
|Ренн
|17
|10
|4
|3
|34-18
|34
|66.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|64.7
|6
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|60.8
|7
|Лилль
|17
|9
|3
|5
|30-24
|30
|58.8
|8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
|47.1
|9
|Клермон
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
|43.1
|10
|Реймс
|17
|4
|9
|4
|20-23
|21
|41.2
|11
|Ницца
|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
|41.2
|12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|37.3
|13
|Труа
|17
|4
|6
|7
|29-33
|18
|35.3
|14
|Монпелье
|17
|5
|2
|10
|27-31
|17
|33.3
|15
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|33.3
|16
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|29.4
| 17
Зона вылета
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|25.5
| 18
Зона вылета
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|25.5
| 19
Зона вылета
|Страсбург
|17
|1
|8
|8
|20-31
|11
|21.6
| 20
Зона вылета
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
|15.7