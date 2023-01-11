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Нант - Лион 11 Января прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
11 Января 2023 года в 21:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция)
Нант
Лион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лион, которое состоится 11 Января 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нант
      Нант
      Лион
      Лион
      Главные тренеры
      ФранцияАнтуан Комбуаре
      ФранцияЛоран Блан
      История личных встреч
      14.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 37 Лион3 : 2Нант
      27.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 4 Нант0 : 1Лион
      18.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 Нант1 : 2Лион
      23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Лион3 : 0Нант
      18.01.2020 Кубок Франции 1/16 финала Нант3 : 4Лион
      28.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион0 : 1Нант
      12.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Нант2 : 1Лион
      29.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион1 : 1Нант
      28.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 35 Лион2 : 0Нант
      26.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 4 Нант0 : 0Лион
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ17 14 2 1 46-13 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс17 12 4 1 29-11 40 78.4
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель17 11 3 3 34-15 36 70.6
      4
      Лига Европы
      		Ренн17 10 4 3 34-18 34 66.7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако17 10 3 4 33-23 33 64.7
      6 Лорьян17 9 4 4 28-24 31 60.8
      7 Лилль17 9 3 5 30-24 30 58.8
      8 Лион17 7 3 7 27-21 24 47.1
      9 Клермон17 6 4 7 20-25 22 43.1
      10 Реймс17 4 9 4 20-23 21 41.2
      11 Ницца17 5 6 6 16-19 21 41.2
      12 Тулуза17 5 4 8 23-33 19 37.3
      13 Труа17 4 6 7 29-33 18 35.3
      14 Монпелье17 5 2 10 27-31 17 33.3
      15 Нант17 3 8 6 18-24 17 33.3
      16 Аяччо17 4 3 10 15-26 15 29.4
      17
      Зона вылета
      		Брест17 3 4 10 18-33 13 25.5
      18
      Зона вылета
      		Осер17 3 4 10 16-35 13 25.5
      19
      Зона вылета
      		Страсбург17 1 8 8 20-31 11 21.6
      20
      Зона вылета
      		Анже17 2 2 13 16-37 8 15.7

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