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Труа - Марсель 11 Января прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
11 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Труа
Марсель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Марсель, которое состоится 11 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Труа
      Труа
      Марсель
      Марсель
      Главные тренеры
      АвстралияПатрик Киснорбо
      ХорватияИгор Тудор
      История личных встреч
      27.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 26 Труа1 : 1Марсель
      28.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 15 Марсель1 : 0Труа
      15.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 33 Труа2 : 3Марсель
      20.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 19 Марсель3 : 1Труа
      14.05.2016 Франция - Лига 1 Тур 38 Труа1 : 1Марсель
      23.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 3 Марсель6 : 0Труа
      03.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 27 Марсель2 : 1Труа
      21.10.2012 Франция - Лига 1 Тур 9 Труа1 : 0Марсель
      21.04.2007 Франция - Лига 1 Тур 33 Марсель2 : 1Труа
      25.11.2006 Франция - Лига 1 Тур 15 Труа1 : 1Марсель
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ17 14 2 1 46-13 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс17 12 4 1 29-11 40 78.4
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель17 11 3 3 34-15 36 70.6
      4
      Лига Европы
      		Ренн17 10 4 3 34-18 34 66.7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако17 10 3 4 33-23 33 64.7
      6 Лорьян17 9 4 4 28-24 31 60.8
      7 Лилль17 9 3 5 30-24 30 58.8
      8 Лион17 7 3 7 27-21 24 47.1
      9 Клермон17 6 4 7 20-25 22 43.1
      10 Реймс17 4 9 4 20-23 21 41.2
      11 Ницца17 5 6 6 16-19 21 41.2
      12 Тулуза17 5 4 8 23-33 19 37.3
      13 Труа17 4 6 7 29-33 18 35.3
      14 Монпелье17 5 2 10 27-31 17 33.3
      15 Нант17 3 8 6 18-24 17 33.3
      16 Аяччо17 4 3 10 15-26 15 29.4
      17
      Зона вылета
      		Брест17 3 4 10 18-33 13 25.5
      18
      Зона вылета
      		Осер17 3 4 10 16-35 13 25.5
      19
      Зона вылета
      		Страсбург17 1 8 8 20-31 11 21.6
      20
      Зона вылета
      		Анже17 2 2 13 16-37 8 15.7

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