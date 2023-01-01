Фиорентина - Сампдория 12 Января прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
12 Января 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Даниэле Патерна (Терамо, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Сампдория, которое состоится 12 Января 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Деян Станкович
История личных встреч
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 2
|16.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 37
|4 : 1
|30.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 1
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|2 : 1
|02.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 2
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 5
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
|20.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 20
|3 : 3
|19.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 1
|21.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 21
|3 : 1
Турнирная таблица
Предварительный раунд
|Метка
A01
| Зюйдтироль
ФеральпиСало
|1 : 3
A02
| Модена
Катандзаро
|3 : 1
A04
| Бари
Падова
|3 : 0
A03
| Палермо
Реджана
|3 : 2
1-й раунд
|Метка
B01
| Кальяри
Перуджа
|3 : 2
B02
| Удинезе
ФеральпиСало
|2 : 1
B03
| Лечче
Читтаделла
|2 : 3 ДВ
B04
| Сампдория
Реджина
|1 : 0
B05
| Пиза
Брешия
|1 : 4
B06
| Специя
Комо
|5 : 1
B07
| Эмполи
СПАЛ
|1 : 2 ДВ
B08
| Торино
Палермо
|3 : 0
B09
| Венеция
Асколи
|2 : 3
B10
| Верона
Бари
|1 : 4
B11
| Салернитана
Парма
|0 : 2
B12
| Монца
Фрозиноне
|3 : 2
B13
| Дженоа
Беневенто
|3 : 2
B14
| Модена
Сассуоло
|3 : 2
B15
| Кремонезе
Тернана
|3 : 2
B16
| Болонья
Козенца
|1 : 0
1/16 финала
|Метка
C02
| Дженоа
СПАЛ
|1 : 0
C04
| Торино
Читтаделла
|4 : 0
C06
| Специя
Брешия
|3 : 1
C08
| Парма
Бари
|1 : 0
C10
| Удинезе
Монца
|2 : 3
C12
| Кремонезе
Модена
|4 : 2 ДВ
C14
| Сампдория
Асколи
|2 : 2 9 : 8
C16
| Болонья
Кальяри
|1 : 0
1/8 финала
|Метка
D01
| Интер М
Парма
|2 : 1 ДВ
D02
| Милан
Торино
|11.01
D03
| Фиорентина
Сампдория
|12.01
D04
| Рома
Дженоа
|12.01
D05
| Наполи
Кремонезе
|17.01
D06
| Аталанта
Специя
|19.01
D07
| Лацио
Болонья
|19.01
D08
| Ювентус
Монца
|19.01