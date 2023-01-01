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Бетис - Барселона 12 Января прямая трансляция

Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
12 Января 2023 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, 1/2 финала
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Бетис
Барселона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Барселона, которое состоится 12 Января 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бетис
      Севилья
      Барселона
      Барселона
      История личных встреч
      07.05.2022 Испания - Примера Тур 35 Бетис1 : 2Барселона
      04.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Барселона0 : 1Бетис
      07.02.2021 Испания - Примера Тур 22 Бетис2 : 3Барселона
      07.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Барселона5 : 2Бетис
      09.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Бетис2 : 3Барселона
      25.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Барселона5 : 2Бетис
      17.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Бетис1 : 4Барселона
      11.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Барселона3 : 4Бетис
      21.01.2018 Испания - Примера Тур 20 Бетис0 : 5Барселона
      20.08.2017 Испания - Примера Тур 1 Барселона2 : 0Бетис
      Текстовая трансляция
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