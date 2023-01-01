Бетис - Барселона 12 Января прямая трансляция
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
12 Января 2023 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, 1/2 финала
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Барселона, которое состоится 12 Января 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Барселона
Барселона
История личных встреч
|07.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 2
|04.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 1
|07.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 3
|07.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|5 : 2
|09.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 3
|25.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|5 : 2
|17.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 4
|11.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 12
|3 : 4
|21.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 20
|0 : 5
|20.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 0
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