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Астон Вилла - Лидс Юнайтед 13 Января прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
13 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
Астон Вилла
Лидс Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лидс Юнайтед, которое состоится 13 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Лидс Юнайтед
      Лидс
      Главные тренеры
      ИспанияУнаи Эмери
      СШАДжесси Марш
      История личных встреч
      02.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 9 Лидс Юнайтед0 : 0Астон Вилла
      10.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 20 Лидс Юнайтед0 : 3Астон Вилла
      09.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 24 Астон Вилла3 : 3Лидс Юнайтед
      27.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Лидс Юнайтед0 : 1Астон Вилла
      23.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Астон Вилла0 : 3Лидс Юнайтед
      28.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Лидс Юнайтед1 : 1Астон Вилла
      23.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Астон Вилла2 : 3Лидс Юнайтед
      13.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Астон Вилла1 : 0Лидс Юнайтед
      01.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Лидс Юнайтед1 : 1Астон Вилла
      29.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Астон Вилла1 : 1Лидс Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал17 14 2 1 40-14 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити17 12 3 2 45-16 39 76.5
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед18 9 8 1 32-11 35 64.8
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед17 11 2 4 27-20 35 68.6
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур18 10 3 5 37-25 33 61.1
      6 Фулхэм19 9 4 6 32-28 31 54.4
      7 Ливерпуль17 8 4 5 34-22 28 54.9
      8 Брайтон энд Хоув Альбион17 8 3 6 32-25 27 52.9
      9 Брентфорд18 6 8 4 30-28 26 48.1
      10 Челси18 7 4 7 21-21 25 46.3
      11 Астон Вилла18 6 4 8 20-26 22 40.7
      12 Кристал Пэлас17 6 4 7 17-25 22 43.1
      13 Лестер Сити18 5 2 11 26-31 17 31.5
      14 Лидс Юнайтед17 4 5 8 25-31 17 33.3
      15 Ноттингем Форест18 4 5 9 13-34 17 31.5
      16 Борнмут18 4 4 10 18-39 16 29.6
      17 Вест Хэм Юнайтед18 4 3 11 15-24 15 27.8
      18
      Зона вылета
      		Эвертон18 3 6 9 14-24 15 27.8
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон18 3 5 10 11-27 14 25.9
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон18 3 3 12 15-33 12 22.2

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