Сельта - Вильярреал 13 Января прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
13 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Вильярреал, которое состоится 13 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Карлуш Карвальял
|Унаи Эмери
|Энрике Сетьен
История личных встреч
|12.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 0
|20.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 1
|09.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 4
|08.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 4
|13.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 1
|24.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 3
|30.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 29
|3 : 2
|08.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 3
|28.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 35
|4 : 1
|17.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Клубы из топ-лиг традиционно не стали медлить и уже оформили несколько интересных сделок, которые заслуживают вашего внимания. Звёзды ЧМ разъезжаются по новым клубам. Главные трансферы зимы, которые уже состоялись0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Сельта» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|85.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|79.2
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|16
|10
|2
|4
|23-17
|32
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|58.3
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|16
|8
|3
|5
|19-12
|27
|56.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|16
|8
|3
|5
|23-15
|27
|56.3
|7
|Атлетик Б
|16
|7
|5
|4
|24-14
|26
|54.2
|8
|Осасуна
|16
|7
|3
|6
|16-16
|24
|50.0
|9
|Райо Вальекано
|16
|6
|5
|5
|23-20
|23
|47.9
|10
|Мальорка
|16
|6
|4
|6
|14-15
|22
|45.8
|11
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|39.6
|12
|Жирона
|16
|4
|6
|6
|24-26
|18
|37.5
|13
|Вальядолид
|16
|5
|2
|9
|13-24
|17
|35.4
|14
|Альмерия
|16
|5
|2
|9
|17-25
|17
|35.4
|15
|Хетафе
|16
|4
|5
|7
|15-22
|17
|35.4
|16
|Сельта
|16
|4
|4
|8
|16-27
|16
|33.3
|17
|Севилья
|16
|3
|6
|7
|16-24
|15
|31.3
| 18
Зона вылета
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|31.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|16
|2
|8
|6
|19-25
|14
|29.2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|16
|0
|4
|12
|10-34
|4
|8.3