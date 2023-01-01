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Сельта - Вильярреал 13 Января прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
13 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Сельта
Вильярреал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Вильярреал, которое состоится 13 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сельта
      Виго
      Вильярреал
      Вильярреал
      Главные тренеры
      АргентинаЭдуардо Херман Коудет
      ПортугалияКарлуш Карвальял
      ИспанияУнаи Эмери
      ИспанияЭнрике Сетьен
      История личных встреч
      12.03.2022 Испания - Примера Тур 28 Вильярреал1 : 0Сельта
      20.11.2021 Испания - Примера Тур 14 Сельта1 : 1Вильярреал
      09.05.2021 Испания - Примера Тур 35 Вильярреал2 : 4Сельта
      08.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Сельта0 : 4Вильярреал
      13.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Сельта0 : 1Вильярреал
      24.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Вильярреал1 : 3Сельта
      30.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Сельта3 : 2Вильярреал
      08.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Вильярреал2 : 3Сельта
      28.04.2018 Испания - Примера Тур 35 Вильярреал4 : 1Сельта
      17.12.2017 Испания - Примера Тур 16 Сельта0 : 1Вильярреал
      Текстовая трансляция
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      Клубы из топ-лиг традиционно не стали медлить и уже оформили несколько интересных сделок, которые заслуживают вашего внимания. Звёзды ЧМ разъезжаются по новым клубам. Главные трансферы зимы, которые уже состоялись0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Сельта» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона16 13 2 1 35-6 41 85.4
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид16 12 2 2 36-16 38 79.2
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад16 10 2 4 23-17 32 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис16 8 4 4 19-13 28 58.3
      5
      Лига Европы
      		Вильярреал16 8 3 5 19-12 27 56.3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетико М16 8 3 5 23-15 27 56.3
      7 Атлетик Б16 7 5 4 24-14 26 54.2
      8 Осасуна16 7 3 6 16-16 24 50.0
      9 Райо Вальекано16 6 5 5 23-20 23 47.9
      10 Мальорка16 6 4 6 14-15 22 45.8
      11 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
      12 Жирона16 4 6 6 24-26 18 37.5
      13 Вальядолид16 5 2 9 13-24 17 35.4
      14 Альмерия16 5 2 9 17-25 17 35.4
      15 Хетафе16 4 5 7 15-22 17 35.4
      16 Сельта16 4 4 8 16-27 16 33.3
      17 Севилья16 3 6 7 16-24 15 31.3
      18
      Зона вылета
      		Кадис16 3 6 7 11-27 15 31.3
      19
      Зона вылета
      		Эспаньол16 2 8 6 19-25 14 29.2
      20
      Зона вылета
      		Эльче16 0 4 12 10-34 4 8.3

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