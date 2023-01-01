Бавария - Ред Булл Зальцбург 13 Января прямая трансляция
Стадион: Кампус ФК Бавария - плац 1 (Мюнхен, Германия), вместимость: 2500
13 Января 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 13 Января 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Кампус ФК Бавария - плац 1 (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Маттиас Яйсле
История личных встреч
|08.03.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|7 : 1
|16.02.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|1 : 1
|25.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 4
|3 : 1
|03.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 3
|2 : 6