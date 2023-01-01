06:13 ()
Свернуть список

Бавария - Ред Булл Зальцбург 13 Января прямая трансляция

Стадион: Кампус ФК Бавария - плац 1 (Мюнхен, Германия), вместимость: 2500
13 Января 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Бавария
Ред Булл Зальцбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 13 Января 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Кампус ФК Бавария - плац 1 (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бавария
      Мюнхен, Германия
      Ред Булл Зальцбург
      Зальцбург, Австрия
      Главные тренеры
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      ГерманияМаттиас Яйсле
      История личных встреч
      08.03.2022 Лига чемпионов 1/8 финала Бавария7 : 1Ред Булл Зальцбург
      16.02.2022 Лига чемпионов 1/8 финала Ред Булл Зальцбург1 : 1Бавария
      25.11.2020 Лига чемпионов Группа A. Тур 4 Бавария3 : 1Ред Булл Зальцбург
      03.11.2020 Лига чемпионов Группа A. Тур 3 Ред Булл Зальцбург2 : 6Бавария

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close