Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 14 Января прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
14 Января 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 14 Января 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|02.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|6 : 3
|06.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|4 : 1
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 2
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 2
|06.01.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 0
|08.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 0
|29.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 1
|07.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 3
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 2
Текстовая трансляция
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«Манчестер Юнайтед» близок к трансферу, который наверняка удивит и едва ли вдохновит болельщиков команды. Но у Вегорста есть важное преимущество по сравнению с Роналду. Самый неожиданный трансфер зимы? «МЮ» подпишет форварда, которого Месси назвал придурком0'Маркус Рашфорд – главная звезда «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас. Что изменил в его игре тен Хаг? Зачем «МЮ» Роналду, если есть такой Рашфорд? Кое в чём англичанин даже круче!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало манкунианского дерби запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|86.3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|17
|12
|3
|2
|45-16
|39
|76.5
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|64.8
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|68.6
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|61.1
|6
|Фулхэм
|19
|9
|4
|6
|32-28
|31
|54.4
|7
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|54.9
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|52.9
|9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|48.1
|10
|Челси
|18
|7
|4
|7
|21-21
|25
|46.3
|11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|43.9
|12
|Кристал Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|43.1
|13
|Лестер Сити
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|31.5
|14
|Лидс Юнайтед
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|31.5
|15
|Ноттингем Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|31.5
|16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|29.6
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|27.8
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|27.8
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|25.9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
|22.2