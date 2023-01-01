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Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед 14 Января прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
14 Января 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 14 Января 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вулверхэмптон
      Вулверхэмптон
      Вест Хэм Юнайтед
      Лондон
      Главные тренеры
      ПортугалияБруну Лаже
      ИспанияХулен Лопетеги
      ШотландияДэвид Мойес
      История личных встреч
      01.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 9 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
      27.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 27 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
      20.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
      05.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Вулверхэмптон2 : 3Вест Хэм Юнайтед
      27.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вест Хэм Юнайтед4 : 0Вулверхэмптон
      20.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Вест Хэм Юнайтед0 : 2Вулверхэмптон
      04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Вулверхэмптон2 : 0Вест Хэм Юнайтед
      29.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вулверхэмптон3 : 0Вест Хэм Юнайтед
      01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Вест Хэм Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
      09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Вест Хэм Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал17 14 2 1 40-14 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити17 12 3 2 45-16 39 76.5
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед18 9 8 1 32-11 35 64.8
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед17 11 2 4 27-20 35 68.6
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур18 10 3 5 37-25 33 61.1
      6 Фулхэм19 9 4 6 32-28 31 54.4
      7 Ливерпуль17 8 4 5 34-22 28 54.9
      8 Брайтон энд Хоув Альбион17 8 3 6 32-25 27 52.9
      9 Брентфорд18 6 8 4 30-28 26 48.1
      10 Челси18 7 4 7 21-21 25 46.3
      11 Астон Вилла19 7 4 8 22-27 25 43.9
      12 Кристал Пэлас17 6 4 7 17-25 22 43.1
      13 Лестер Сити18 5 2 11 26-31 17 31.5
      14 Лидс Юнайтед18 4 5 9 26-33 17 31.5
      15 Ноттингем Форест18 4 5 9 13-34 17 31.5
      16 Борнмут18 4 4 10 18-39 16 29.6
      17 Вест Хэм Юнайтед18 4 3 11 15-24 15 27.8
      18
      Зона вылета
      		Эвертон18 3 6 9 14-24 15 27.8
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон18 3 5 10 11-27 14 25.9
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон18 3 3 12 15-33 12 22.2

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