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Брайтон энд Хоув Альбион - Ливерпуль 14 Января прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
14 Января 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ливерпуль, которое состоится 14 Января 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брайтон энд Хоув Альбион
      Брайтон энд Хоув
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      УэльсЭндрю Крофтс (и.о.)
      ИталияРоберто де Дзерби
      ГерманияЮрген Клопп
      История личных встреч
      01.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 9 Ливерпуль3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
      12.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 29 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Ливерпуль
      30.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 10 Ливерпуль2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      03.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Ливерпуль0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      28.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ливерпуль
      08.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Ливерпуль
      30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ливерпуль2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Ливерпуль
      25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ливерпуль4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      Текстовая трансляция
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      Разбираемся в трансферных слухах. Уже состоялись несколько интересных переходов, но всё самое интересное до сих пор впереди. Три самых обсуждаемых трансфера зимы связаны! Замешаны «Реал», «Челси» и «Ливерпуль»0'Клопп попал в неловкое положение в ТВ-эфире. Он действительно не узнал экс-игрока «Сити» или просто потроллил его? «А ты играл в футбол?» Клопп попал в неловкое положение в ТВ-эфире0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал17 14 2 1 40-14 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити17 12 3 2 45-16 39 76.5
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед18 9 8 1 32-11 35 64.8
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед17 11 2 4 27-20 35 68.6
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур18 10 3 5 37-25 33 61.1
      6 Фулхэм19 9 4 6 32-28 31 54.4
      7 Ливерпуль17 8 4 5 34-22 28 54.9
      8 Брайтон энд Хоув Альбион17 8 3 6 32-25 27 52.9
      9 Брентфорд18 6 8 4 30-28 26 48.1
      10 Челси18 7 4 7 21-21 25 46.3
      11 Астон Вилла19 7 4 8 22-27 25 43.9
      12 Кристал Пэлас17 6 4 7 17-25 22 43.1
      13 Лестер Сити18 5 2 11 26-31 17 31.5
      14 Лидс Юнайтед18 4 5 9 26-33 17 31.5
      15 Ноттингем Форест18 4 5 9 13-34 17 31.5
      16 Борнмут18 4 4 10 18-39 16 29.6
      17 Вест Хэм Юнайтед18 4 3 11 15-24 15 27.8
      18
      Зона вылета
      		Эвертон18 3 6 9 14-24 15 27.8
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон18 3 5 10 11-27 14 25.9
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон18 3 3 12 15-33 12 22.2

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