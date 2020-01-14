01:17 ()
Свернуть список

Марсель - Лорьян 14 Января прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
14 Января 2023 года в 21:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
Марсель
Лорьян

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лорьян, которое состоится 14 Января 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Марсель
      Марсель
      Лорьян
      Лорьян
      Главные тренеры
      ХорватияИгор Тудор
      ФранцияРежис Ле Брис
      История личных встреч
      08.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 36 Лорьян0 : 3Марсель
      17.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 10 Марсель4 : 1Лорьян
      17.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 Марсель3 : 2Лорьян
      24.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Лорьян0 : 1Марсель
      05.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 28 Лорьян1 : 4Марсель
      26.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 3 Марсель2 : 0Лорьян
      12.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 30 Лорьян1 : 1Марсель
      18.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 10 Марсель1 : 1Лорьян
      24.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 34 Марсель3 : 5Лорьян
      02.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 16 Лорьян1 : 1Марсель
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ18 15 2 1 48-13 47 87.0
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс18 12 5 1 31-13 41 75.9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель18 12 3 3 36-15 39 72.2
      4
      Лига Европы
      		Ренн18 10 4 4 35-20 34 63.0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако18 10 4 4 35-25 34 63.0
      6 Лорьян18 9 5 4 30-26 32 59.3
      7 Лилль18 9 4 5 30-24 31 57.4
      8 Лион18 7 4 7 27-21 25 46.3
      9 Клермон18 7 4 7 22-26 25 46.3
      10 Ницца18 6 6 6 22-20 24 44.4
      11 Реймс18 5 9 4 21-23 24 44.4
      12 Тулуза18 6 4 8 28-33 22 40.7
      13 Труа18 4 6 8 29-35 18 33.3
      14 Нант18 3 9 6 18-24 18 33.3
      15 Монпелье18 5 2 11 28-37 17 31.5
      16 Аяччо18 4 3 11 15-27 15 27.8
      17
      Зона вылета
      		Брест18 3 5 10 18-33 14 25.9
      18
      Зона вылета
      		Осер18 3 4 11 16-40 13 24.1
      19
      Зона вылета
      		Страсбург18 1 9 8 22-33 12 22.2
      20
      Зона вылета
      		Анже18 2 2 14 16-39 8 14.8

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close