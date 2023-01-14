01:17 ()
Свернуть список

Ланс - Осер 14 Января прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
14 Января 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Ланс
Осер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Осер, которое состоится 14 Января 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ланс
      Ланс
      Осер
      Осер
      Главные тренеры
      ФранцияФранк Эз
      ФранцияКристоф Пеллиссье
      История личных встреч
      21.10.2019 Франция - Лига 2 Тур 11 Ланс0 : 0Осер
      09.03.2019 Франция - Лига 2 Тур 28 Ланс2 : 0Осер
      06.10.2018 Франция - Лига 2 Тур 10 Осер1 : 2Ланс
      11.05.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 38 Ланс2 : 1Осер
      31.07.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 1 Осер1 : 0Ланс
      15.04.2017 Франция - Лига 2 Тур 33 Ланс0 : 1Осер
      18.11.2016 Франция - Лига 2 Тур 15 Осер1 : 1Ланс
      01.04.2016 Франция - Лига 2 Тур 32 Ланс3 : 0Осер
      06.11.2015 Франция - Лига 2 Тур 14 Осер1 : 2Ланс
      24.04.2011 Франция - Лига 1 Тур 32 Осер1 : 1Ланс
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ18 15 2 1 48-13 47 87.0
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс18 12 5 1 31-13 41 75.9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель18 12 3 3 36-15 39 72.2
      4
      Лига Европы
      		Ренн18 10 4 4 35-20 34 63.0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако18 10 4 4 35-25 34 63.0
      6 Лорьян18 9 5 4 30-26 32 59.3
      7 Лилль18 9 4 5 30-24 31 57.4
      8 Лион18 7 4 7 27-21 25 46.3
      9 Клермон18 7 4 7 22-26 25 46.3
      10 Ницца18 6 6 6 22-20 24 44.4
      11 Реймс18 5 9 4 21-23 24 44.4
      12 Тулуза18 6 4 8 28-33 22 40.7
      13 Труа18 4 6 8 29-35 18 33.3
      14 Нант18 3 9 6 18-24 18 33.3
      15 Монпелье18 5 2 11 28-37 17 31.5
      16 Аяччо18 4 3 11 15-27 15 27.8
      17
      Зона вылета
      		Брест18 3 5 10 18-33 14 25.9
      18
      Зона вылета
      		Осер18 3 4 11 16-40 13 24.1
      19
      Зона вылета
      		Страсбург18 1 9 8 22-33 12 22.2
      20
      Зона вылета
      		Анже18 2 2 14 16-39 8 14.8

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close