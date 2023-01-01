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Осасуна - Мальорка 14 Января прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
14 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Осасуна
Мальорка

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Мальорка, которое состоится 14 Января 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осасуна
      Памплона
      Мальорка
      Пальма-де-Мальорка
      Главные тренеры
      ИспанияХагоба Аррасате
      МексикаХавьер Агирре
      История личных встреч
      22.05.2022 Испания - Примера Тур 38 Осасуна0 : 2Мальорка
      26.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Мальорка2 : 3Осасуна
      19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Осасуна2 : 2Мальорка
      31.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Мальорка2 : 2Осасуна
      20.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Осасуна2 : 0Мальорка
      19.08.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 1 Мальорка1 : 0Осасуна
      17.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 34 Мальорка1 : 1Осасуна
      15.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 13 Осасуна2 : 1Мальорка
      21.02.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 26 Мальорка3 : 0Осасуна
      21.09.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 5 Осасуна6 : 4Мальорка
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона16 13 2 1 35-6 41 85.4
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид16 12 2 2 36-16 38 79.2
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад16 10 2 4 23-17 32 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис16 8 4 4 19-13 28 58.3
      5
      Лига Европы
      		Вильярреал17 8 4 5 20-13 28 54.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетико М16 8 3 5 23-15 27 56.3
      7 Атлетик Б16 7 5 4 24-14 26 54.2
      8 Осасуна16 7 3 6 16-16 24 50.0
      9 Райо Вальекано16 6 5 5 23-20 23 47.9
      10 Мальорка16 6 4 6 14-15 22 45.8
      11 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
      12 Жирона16 4 6 6 24-26 18 37.5
      13 Вальядолид16 5 2 9 13-24 17 35.4
      14 Альмерия16 5 2 9 17-25 17 35.4
      15 Хетафе16 4 5 7 15-22 17 35.4
      16 Сельта17 4 5 8 17-28 17 33.3
      17 Севилья16 3 6 7 16-24 15 31.3
      18
      Зона вылета
      		Кадис16 3 6 7 11-27 15 31.3
      19
      Зона вылета
      		Эспаньол16 2 8 6 19-25 14 29.2
      20
      Зона вылета
      		Эльче16 0 4 12 10-34 4 8.3

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