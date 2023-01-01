Осасуна - Мальорка 14 Января прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
14 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Мальорка, которое состоится 14 Января 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|22.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 2
|26.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 3
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2
|31.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 2
|20.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|2 : 0
|19.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 1
|1 : 0
|17.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 34
|1 : 1
|15.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 13
|2 : 1
|21.02.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 26
|3 : 0
|21.09.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 5
|6 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|85.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|79.2
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|16
|10
|2
|4
|23-17
|32
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|58.3
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|17
|8
|4
|5
|20-13
|28
|54.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|16
|8
|3
|5
|23-15
|27
|56.3
|7
|Атлетик Б
|16
|7
|5
|4
|24-14
|26
|54.2
|8
|Осасуна
|16
|7
|3
|6
|16-16
|24
|50.0
|9
|Райо Вальекано
|16
|6
|5
|5
|23-20
|23
|47.9
|10
|Мальорка
|16
|6
|4
|6
|14-15
|22
|45.8
|11
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|39.6
|12
|Жирона
|16
|4
|6
|6
|24-26
|18
|37.5
|13
|Вальядолид
|16
|5
|2
|9
|13-24
|17
|35.4
|14
|Альмерия
|16
|5
|2
|9
|17-25
|17
|35.4
|15
|Хетафе
|16
|4
|5
|7
|15-22
|17
|35.4
|16
|Сельта
|17
|4
|5
|8
|17-28
|17
|33.3
|17
|Севилья
|16
|3
|6
|7
|16-24
|15
|31.3
| 18
Зона вылета
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|31.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|16
|2
|8
|6
|19-25
|14
|29.2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|16
|0
|4
|12
|10-34
|4
|8.3