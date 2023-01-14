Лечче - Милан 14 Января прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
14 Января 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Милан, которое состоится 14 Января 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Милан
Милан
Главные тренеры
|Марко Барони
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|22.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 4
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 2
|11.03.2012
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 0
|23.10.2011
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 4
|16.01.2011
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 1
|29.08.2010
|Италия - Серия А
|Тур 1
|4 : 0
|05.04.2009
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 0
|09.11.2008
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|17
|11
|4
|2
|33-18
|37
|72.5
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|68.5
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|11
|1
|5
|37-24
|34
|66.7
| 5
Лига Европы
|Лацио
|17
|9
|4
|4
|29-15
|31
|60.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|17
|9
|4
|4
|26-18
|31
|60.8
|7
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|60.8
|8
|Удинезе
|17
|6
|7
|4
|25-19
|25
|49.0
|9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|45.1
|10
|Торино
|17
|6
|5
|6
|18-19
|23
|45.1
|11
|Лечче
|17
|4
|7
|6
|16-18
|19
|37.3
|12
|Болонья
|17
|5
|4
|8
|21-28
|19
|37.3
|13
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|37.3
|14
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|35.3
|15
|Монца
|17
|5
|3
|9
|19-25
|18
|35.3
|16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|31.4
|17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|29.4
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|2
|3
|12
|15-30
|9
|17.6
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|17.6
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|17
|0
|7
|10
|11-29
|7
|13.7