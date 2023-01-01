Херенвен - АЗ Алкмар 14 Января прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 26800
14 Января 2023 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - АЗ Алкмар, которое состоится 14 Января 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|22.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала
|2 : 0
|19.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала
|3 : 2
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|2 : 1
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|1 : 3
|14.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|3 : 1
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|0 : 3
|25.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 2
|19.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|2 : 4
|27.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|0 : 2
|28.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|15
|34
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|15
|31
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|15
|31
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|30
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|30
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|15
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|15
|25
|8
|Херенвен
|15
|24
|9
|НЕК Неймеген
|15
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|15
|18
|11
|Валвейк
|15
|18
|12
|Эксельсиор
|15
|16
|13
|Фортуна
|15
|15
|14
|Витесс
|15
|14
|15
|Гронинген
|15
|12
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Волендам
|15
|9
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|15
|8