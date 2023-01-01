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Херенвен - АЗ Алкмар 14 Января прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 26800
14 Января 2023 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
Херенвен
АЗ Алкмар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - АЗ Алкмар, которое состоится 14 Января 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Херенвен
      Херенвен
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Главные тренеры
      НидерландыКеес ван Вондерен
      НидерландыПаскаль Янсен
      История личных встреч
      22.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала АЗ Алкмар2 : 0Херенвен
      19.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала Херенвен3 : 2АЗ Алкмар
      23.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 АЗ Алкмар2 : 1Херенвен
      29.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Херенвен1 : 3АЗ Алкмар
      14.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 АЗ Алкмар3 : 1Херенвен
      08.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Херенвен0 : 3АЗ Алкмар
      25.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Херенвен1 : 2АЗ Алкмар
      19.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 АЗ Алкмар2 : 4Херенвен
      27.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Херенвен0 : 2АЗ Алкмар
      28.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 АЗ Алкмар2 : 3Херенвен
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1534
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс1531
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен1531
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1530
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар1530
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта1525
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт1525
      8 Херенвен1524
      9 НЕК Неймеген1518
      10 Гоу Эхед Иглс1518
      11 Валвейк1518
      12 Эксельсиор1516
      13 Фортуна1515
      14 Витесс1514
      15 Гронинген1512
      16
      Стыковая зона
      		Эммен1511
      17
      Зона вылета
      		Волендам159
      18
      Зона вылета
      		Камбюр158

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