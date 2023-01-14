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Аякс - Твенте 14 Января прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
14 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
Аякс
Твенте

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Твенте, которое состоится 14 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      Твенте
      Энсхеде
      Главные тренеры
      НидерландыАльфред Шрёдер
      НидерландыРон Янс
      История личных встреч
      13.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Аякс5 : 0Твенте
      22.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Твенте1 : 1Аякс
      14.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Твенте1 : 3Аякс
      05.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Аякс1 : 2Твенте
      01.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Твенте2 : 5Аякс
      11.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Аякс2 : 1Твенте
      20.12.2017 Кубок Нидерландов 1/8 финала Твенте1 : 1 6 : 5Аякс
      02.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Твенте3 : 3Аякс
      12.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Аякс3 : 0Твенте
      11.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Твенте1 : 0Аякс
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1534
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс1531
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен1531
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1530
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар1530
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта1525
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт1525
      8 Херенвен1524
      9 НЕК Неймеген1518
      10 Гоу Эхед Иглс1518
      11 Валвейк1518
      12 Эксельсиор1516
      13 Фортуна1515
      14 Витесс1514
      15 Гронинген1512
      16
      Стыковая зона
      		Эммен1511
      17
      Зона вылета
      		Волендам159
      18
      Зона вылета
      		Камбюр158

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