Аякс - Твенте 14 Января прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
14 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Твенте, которое состоится 14 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Твенте
Энсхеде
Главные тренеры
|Альфред Шрёдер
|Рон Янс
История личных встреч
|13.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|5 : 0
|22.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|1 : 1
|14.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|1 : 3
|05.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|1 : 2
|01.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|2 : 5
|11.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|2 : 1
|20.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 1 6 : 5
|02.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|3 : 3
|12.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|3 : 0
|11.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|15
|34
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|15
|31
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|15
|31
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|30
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|30
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|15
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|15
|25
|8
|Херенвен
|15
|24
|9
|НЕК Неймеген
|15
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|15
|18
|11
|Валвейк
|15
|18
|12
|Эксельсиор
|15
|16
|13
|Фортуна
|15
|15
|14
|Витесс
|15
|14
|15
|Гронинген
|15
|12
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Волендам
|15
|9
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|15
|8