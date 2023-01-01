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Челси - Кристал Пэлас 15 Января прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
15 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Челси
Кристал Пэлас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Кристал Пэлас, которое состоится 15 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Челси
      Лондон
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Главные тренеры
      АнглияГрэм Поттер
      ФранцияПатрик Виейра
      История личных встреч
      01.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 9 Кристал Пэлас1 : 2Челси
      17.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Челси2 : 0Кристал Пэлас
      19.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 26 Кристал Пэлас0 : 1Челси
      14.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Челси3 : 0Кристал Пэлас
      10.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 31 Кристал Пэлас1 : 4Челси
      03.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Челси4 : 0Кристал Пэлас
      07.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас2 : 3Челси
      09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Челси2 : 0Кристал Пэлас
      30.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Кристал Пэлас0 : 1Челси
      04.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Челси3 : 1Кристал Пэлас
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал17 14 2 1 40-14 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити18 12 3 3 46-18 39 72.2
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед18 12 2 4 29-21 38 70.4
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед18 9 8 1 32-11 35 64.8
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур18 10 3 5 37-25 33 61.1
      6 Фулхэм19 9 4 6 32-28 31 54.4
      7 Брайтон энд Хоув Альбион18 9 3 6 35-25 30 55.6
      8 Ливерпуль18 8 4 6 34-25 28 51.9
      9 Брентфорд18 6 8 4 30-28 26 48.1
      10 Челси18 7 4 7 21-21 25 46.3
      11 Астон Вилла19 7 4 8 22-27 25 43.9
      12 Кристал Пэлас17 6 4 7 17-25 22 43.1
      13 Ноттингем Форест19 5 5 9 15-34 20 35.1
      14 Лестер Сити19 5 2 12 26-33 17 29.8
      15 Лидс Юнайтед18 4 5 9 26-33 17 31.5
      16 Вулверхэмптон19 4 5 10 12-27 17 29.8
      17 Борнмут18 4 4 10 18-39 16 29.6
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед19 4 3 12 15-25 15 26.3
      19
      Зона вылета
      		Эвертон19 3 6 10 15-26 15 26.3
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон19 4 3 12 17-34 15 26.3

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