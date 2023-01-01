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Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм 15 Января прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
15 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 15 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Португалия Марку Силва
История личных встреч
01.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 9 Фулхэм1 : 4Ньюкасл Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 38 Фулхэм0 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Фулхэм
12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Фулхэм0 : 4Ньюкасл Юнайтед
22.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Фулхэм
11.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Ньюкасл Юнайтед1 : 3Фулхэм
05.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Фулхэм1 : 0Ньюкасл Юнайтед
15.03.2014 Англия - Премьер-лига Тур 30 Фулхэм1 : 0Ньюкасл Юнайтед
31.08.2013 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Фулхэм
07.04.2013 Англия - Премьер-лига Тур 32 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал17 14 2 1 40-14 44 86.3
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити18 12 3 3 46-18 39 72.2
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед18 12 2 4 29-21 38 70.4
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед18 9 8 1 32-11 35 64.8
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур18 10 3 5 37-25 33 61.1
6 Фулхэм19 9 4 6 32-28 31 54.4
7 Брайтон энд Хоув Альбион18 9 3 6 35-25 30 55.6
8 Ливерпуль18 8 4 6 34-25 28 51.9
9 Брентфорд18 6 8 4 30-28 26 48.1
10 Челси18 7 4 7 21-21 25 46.3
11 Астон Вилла19 7 4 8 22-27 25 43.9
12 Кристал Пэлас17 6 4 7 17-25 22 43.1
13 Ноттингем Форест19 5 5 9 15-34 20 35.1
14 Лестер Сити19 5 2 12 26-33 17 29.8
15 Лидс Юнайтед18 4 5 9 26-33 17 31.5
16 Вулверхэмптон19 4 5 10 12-27 17 29.8
17 Борнмут18 4 4 10 18-39 16 29.6
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед19 4 3 12 15-25 15 26.3
19
Зона вылета
Эвертон19 3 6 10 15-26 15 26.3
20
Зона вылета
Саутгемптон19 4 3 12 17-34 15 26.3

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