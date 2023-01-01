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Хетафе - Эспаньол 15 Января прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
15 Января 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
Хетафе
Эспаньол

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Эспаньол, которое состоится 15 Января 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хетафе
      Хетафе
      Эспаньол
      Барселона
      Главные тренеры
      ИспанияКике Санчес Флорес
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      История личных встреч
      05.03.2022 Испания - Примера Тур 27 Эспаньол2 : 0Хетафе
      31.10.2021 Испания - Примера Тур 12 Хетафе2 : 1Эспаньол
      16.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Хетафе0 : 0Эспаньол
      24.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Эспаньол1 : 1Хетафе
      02.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Эспаньол1 : 1Хетафе
      01.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Хетафе3 : 0Эспаньол
      15.04.2018 Испания - Примера Тур 32 Хетафе1 : 0Эспаньол
      27.11.2017 Испания - Примера Тур 13 Эспаньол1 : 0Хетафе
      17.01.2016 Испания - Примера Тур 20 Хетафе3 : 1Эспаньол
      22.08.2015 Испания - Примера Тур 1 Эспаньол1 : 0Хетафе
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона16 13 2 1 35-6 41 85.4
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид16 12 2 2 36-16 38 79.2
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад16 10 2 4 23-17 32 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис16 8 4 4 19-13 28 58.3
      5
      Лига Европы
      		Вильярреал17 8 4 5 20-13 28 54.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетико М16 8 3 5 23-15 27 56.3
      7 Атлетик Б16 7 5 4 24-14 26 54.2
      8 Райо Вальекано17 7 5 5 24-20 26 51.0
      9 Осасуна16 7 3 6 16-16 24 50.0
      10 Мальорка16 6 4 6 14-15 22 45.8
      11 Жирона17 5 6 6 26-27 21 41.2
      12 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
      13 Вальядолид17 5 2 10 13-25 17 33.3
      14 Альмерия16 5 2 9 17-25 17 35.4
      15 Хетафе16 4 5 7 15-22 17 35.4
      16 Сельта17 4 5 8 17-28 17 33.3
      17 Севилья17 3 6 8 17-26 15 29.4
      18
      Зона вылета
      		Кадис16 3 6 7 11-27 15 31.3
      19
      Зона вылета
      		Эспаньол16 2 8 6 19-25 14 29.2
      20
      Зона вылета
      		Эльче16 0 4 12 10-34 4 8.3

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