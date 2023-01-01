Хетафе - Эспаньол 15 Января прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
15 Января 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Эспаньол, которое состоится 15 Января 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|05.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 0
|31.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 1
|16.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 0
|24.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 1
|02.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 1
|01.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 14
|3 : 0
|15.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 0
|27.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 0
|17.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 1
|22.08.2015
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|85.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|79.2
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|16
|10
|2
|4
|23-17
|32
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|58.3
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|17
|8
|4
|5
|20-13
|28
|54.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|16
|8
|3
|5
|23-15
|27
|56.3
|7
|Атлетик Б
|16
|7
|5
|4
|24-14
|26
|54.2
|8
|Райо Вальекано
|17
|7
|5
|5
|24-20
|26
|51.0
|9
|Осасуна
|16
|7
|3
|6
|16-16
|24
|50.0
|10
|Мальорка
|16
|6
|4
|6
|14-15
|22
|45.8
|11
|Жирона
|17
|5
|6
|6
|26-27
|21
|41.2
|12
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|39.6
|13
|Вальядолид
|17
|5
|2
|10
|13-25
|17
|33.3
|14
|Альмерия
|16
|5
|2
|9
|17-25
|17
|35.4
|15
|Хетафе
|16
|4
|5
|7
|15-22
|17
|35.4
|16
|Сельта
|17
|4
|5
|8
|17-28
|17
|33.3
|17
|Севилья
|17
|3
|6
|8
|17-26
|15
|29.4
| 18
Зона вылета
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|31.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|16
|2
|8
|6
|19-25
|14
|29.2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|16
|0
|4
|12
|10-34
|4
|8.3