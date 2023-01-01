Альмерия - Атлетико 15 Января прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
15 Января 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
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45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Атлетико, которое состоится 15 Января 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Хоан Руби
|Диего Симеоне
История личных встреч
|21.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 0
|24.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 1
|09.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 0
|14.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 4
|4 : 2
|12.03.2011
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 2
|31.10.2010
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|21.02.2010
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 0
|23.09.2009
|Испания - Примера
|Тур 4
|2 : 2
|30.05.2009
|Испания - Примера
|Тур 38
|3 : 0
|18.01.2009
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
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Хосепа Бартомеу подозревают в умышленной утечке данных. А его подчинённый писал гадости о звёздных футболистах. «Месси — канализационная крыса». В Сеть слили скандальную переписку бывших боссов «Барсы»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Альмерия» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|85.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|79.2
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|16
|10
|2
|4
|23-17
|32
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|58.3
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|17
|8
|4
|5
|20-13
|28
|54.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|16
|8
|3
|5
|23-15
|27
|56.3
|7
|Атлетик Б
|16
|7
|5
|4
|24-14
|26
|54.2
|8
|Райо Вальекано
|17
|7
|5
|5
|24-20
|26
|51.0
|9
|Осасуна
|16
|7
|3
|6
|16-16
|24
|50.0
|10
|Мальорка
|16
|6
|4
|6
|14-15
|22
|45.8
|11
|Жирона
|17
|5
|6
|6
|26-27
|21
|41.2
|12
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|39.6
|13
|Вальядолид
|17
|5
|2
|10
|13-25
|17
|33.3
|14
|Альмерия
|16
|5
|2
|9
|17-25
|17
|35.4
|15
|Хетафе
|16
|4
|5
|7
|15-22
|17
|35.4
|16
|Сельта
|17
|4
|5
|8
|17-28
|17
|33.3
|17
|Севилья
|17
|3
|6
|8
|17-26
|15
|29.4
| 18
Зона вылета
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|31.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|16
|2
|8
|6
|19-25
|14
|29.2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|16
|0
|4
|12
|10-34
|4
|8.3