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Альмерия - Атлетико 15 Января прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
15 Января 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Альмерия
Атлетико М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Атлетико, которое состоится 15 Января 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Альмерия
      Альмерия
      Атлетико М
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияХоан Руби
      АргентинаДиего Симеоне
      История личных встреч
      21.02.2015 Испания - Примера Тур 24 Атлетико М3 : 0Альмерия
      24.09.2014 Испания - Примера Тур 5 Альмерия0 : 1Атлетико М
      09.02.2014 Испания - Примера Тур 23 Альмерия2 : 0Атлетико М
      14.09.2013 Испания - Примера Тур 4 Атлетико М4 : 2Альмерия
      12.03.2011 Испания - Примера Тур 28 Альмерия2 : 2Атлетико М
      31.10.2010 Испания - Примера Тур 9 Атлетико М1 : 1Альмерия
      21.02.2010 Испания - Примера Тур 23 Альмерия1 : 0Атлетико М
      23.09.2009 Испания - Примера Тур 4 Атлетико М2 : 2Альмерия
      30.05.2009 Испания - Примера Тур 38 Атлетико М3 : 0Альмерия
      18.01.2009 Испания - Примера Тур 19 Альмерия1 : 1Атлетико М
      Текстовая трансляция
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      Хосепа Бартомеу подозревают в умышленной утечке данных. А его подчинённый писал гадости о звёздных футболистах. «Месси — канализационная крыса». В Сеть слили скандальную переписку бывших боссов «Барсы»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Альмерия» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона16 13 2 1 35-6 41 85.4
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид16 12 2 2 36-16 38 79.2
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад16 10 2 4 23-17 32 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис16 8 4 4 19-13 28 58.3
      5
      Лига Европы
      		Вильярреал17 8 4 5 20-13 28 54.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетико М16 8 3 5 23-15 27 56.3
      7 Атлетик Б16 7 5 4 24-14 26 54.2
      8 Райо Вальекано17 7 5 5 24-20 26 51.0
      9 Осасуна16 7 3 6 16-16 24 50.0
      10 Мальорка16 6 4 6 14-15 22 45.8
      11 Жирона17 5 6 6 26-27 21 41.2
      12 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
      13 Вальядолид17 5 2 10 13-25 17 33.3
      14 Альмерия16 5 2 9 17-25 17 35.4
      15 Хетафе16 4 5 7 15-22 17 35.4
      16 Сельта17 4 5 8 17-28 17 33.3
      17 Севилья17 3 6 8 17-26 15 29.4
      18
      Зона вылета
      		Кадис16 3 6 7 11-27 15 31.3
      19
      Зона вылета
      		Эспаньол16 2 8 6 19-25 14 29.2
      20
      Зона вылета
      		Эльче16 0 4 12 10-34 4 8.3

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