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Монпелье - Нант 15 Января прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
15 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
Монпелье
Нант

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Нант, которое состоится 15 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Монпелье
      Монпелье
      Нант
      Нант
      Главные тренеры
      ФранцияРомен Питау
      ФранцияАнтуан Комбуаре
      История личных встреч
      06.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 27 Нант2 : 0Монпелье
      31.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 12 Монпелье2 : 0Нант
      23.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 38 Нант1 : 2Монпелье
      09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Монпелье1 : 1Нант
      31.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 4 Нант1 : 0Монпелье
      18.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 37 Монпелье1 : 1Нант
      08.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Нант2 : 0Монпелье
      30.10.2018 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Монпелье0 : 3Нант
      06.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 36 Нант0 : 2Монпелье
      09.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 5 Монпелье0 : 1Нант
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ18 15 2 1 48-13 47 87.0
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс19 13 5 1 32-13 44 77.2
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель18 12 3 3 36-15 39 72.2
      4
      Лига Европы
      		Ренн18 10 4 4 35-20 34 63.0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако18 10 4 4 35-25 34 63.0
      6 Лорьян18 9 5 4 30-26 32 59.3
      7 Лилль18 9 4 5 30-24 31 57.4
      8 Лион18 7 4 7 27-21 25 46.3
      9 Клермон18 7 4 7 22-26 25 46.3
      10 Ницца18 6 6 6 22-20 24 44.4
      11 Реймс18 5 9 4 21-23 24 44.4
      12 Тулуза18 6 4 8 28-33 22 40.7
      13 Труа18 4 6 8 29-35 18 33.3
      14 Нант18 3 9 6 18-24 18 33.3
      15 Монпелье18 5 2 11 28-37 17 31.5
      16 Аяччо18 4 3 11 15-27 15 27.8
      17
      Зона вылета
      		Брест18 3 5 10 18-33 14 25.9
      18
      Зона вылета
      		Осер19 3 4 12 16-41 13 22.8
      19
      Зона вылета
      		Страсбург18 1 9 8 22-33 12 22.2
      20
      Зона вылета
      		Анже18 2 2 14 16-39 8 14.8

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