Монпелье - Нант 15 Января прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
15 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Нант, которое состоится 15 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Нант
Нант
Главные тренеры
|Ромен Питау
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 0
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 0
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|31.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|1 : 0
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 1
|08.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 0
|30.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 3
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 2
|09.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|15
|2
|1
|48-13
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|19
|13
|5
|1
|32-13
|44
|77.2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|18
|12
|3
|3
|36-15
|39
|72.2
| 4
Лига Европы
|Ренн
|18
|10
|4
|4
|35-20
|34
|63.0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|18
|10
|4
|4
|35-25
|34
|63.0
|6
|Лорьян
|18
|9
|5
|4
|30-26
|32
|59.3
|7
|Лилль
|18
|9
|4
|5
|30-24
|31
|57.4
|8
|Лион
|18
|7
|4
|7
|27-21
|25
|46.3
|9
|Клермон
|18
|7
|4
|7
|22-26
|25
|46.3
|10
|Ницца
|18
|6
|6
|6
|22-20
|24
|44.4
|11
|Реймс
|18
|5
|9
|4
|21-23
|24
|44.4
|12
|Тулуза
|18
|6
|4
|8
|28-33
|22
|40.7
|13
|Труа
|18
|4
|6
|8
|29-35
|18
|33.3
|14
|Нант
|18
|3
|9
|6
|18-24
|18
|33.3
|15
|Монпелье
|18
|5
|2
|11
|28-37
|17
|31.5
|16
|Аяччо
|18
|4
|3
|11
|15-27
|15
|27.8
| 17
Зона вылета
|Брест
|18
|3
|5
|10
|18-33
|14
|25.9
| 18
Зона вылета
|Осер
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|22.8
| 19
Зона вылета
|Страсбург
|18
|1
|9
|8
|22-33
|12
|22.2
| 20
Зона вылета
|Анже
|18
|2
|2
|14
|16-39
|8
|14.8