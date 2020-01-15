Сассуоло - Лацио 15 Января прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
15 Января 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Лацио, которое состоится 15 Января 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|02.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 1
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 1
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 0
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 1
|11.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 2
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 2
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 2
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|25.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 26
|0 : 3
|01.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 7
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|70.4
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|68.5
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|11
|1
|5
|37-24
|34
|66.7
| 5
Лига Европы
|Лацио
|17
|9
|4
|4
|29-15
|31
|60.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|17
|9
|4
|4
|26-18
|31
|60.8
|7
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|60.8
|8
|Удинезе
|17
|6
|7
|4
|25-19
|25
|49.0
|9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|45.1
|10
|Торино
|17
|6
|5
|6
|18-19
|23
|45.1
|11
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|38.9
|12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|37.0
|13
|Болонья
|17
|5
|4
|8
|21-28
|19
|37.3
|14
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|37.3
|15
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|35.3
|16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|31.4
|17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|29.4
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|2
|3
|12
|15-30
|9
|17.6
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|17.6
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
|13.0