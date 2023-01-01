Рома - Фиорентина 15 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
15 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Фиорентина, которое состоится 15 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|09.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 0
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 1
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 2
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
|20.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 4
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 2
|30.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|7 : 1
|03.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 1
|07.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|70.4
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|68.5
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|11
|1
|5
|37-24
|34
|66.7
| 5
Лига Европы
|Лацио
|17
|9
|4
|4
|29-15
|31
|60.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|17
|9
|4
|4
|26-18
|31
|60.8
|7
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|60.8
|8
|Удинезе
|17
|6
|7
|4
|25-19
|25
|49.0
|9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|45.1
|10
|Торино
|17
|6
|5
|6
|18-19
|23
|45.1
|11
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|38.9
|12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|37.0
|13
|Болонья
|17
|5
|4
|8
|21-28
|19
|37.3
|14
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|37.3
|15
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|35.3
|16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|31.4
|17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|29.4
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|2
|3
|12
|15-30
|9
|17.6
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|17.6
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
|13.0