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Аталанта - Салернитана 15 Января прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
15 Января 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия)
Аталанта
Салернитана

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Салернитана, которое состоится 15 Января 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аталанта
      Бергамо
      Салернитана
      Салерно
      Главные тренеры
      ИталияДжан Пьеро Гасперини
      ИталияДавиде Никола
      История личных встреч
      02.05.2022 Италия - Серия А Тур 35 Аталанта1 : 1Салернитана
      18.09.2021 Италия - Серия А Тур 4 Салернитана0 : 1Аталанта
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи18 15 2 1 44-14 47 87.0
      2
      Лига чемпионов
      		Милан18 11 5 2 35-20 38 70.4
      3
      Лига чемпионов
      		Ювентус18 11 4 3 27-12 37 68.5
      4
      Лига чемпионов
      		Интер М17 11 1 5 37-24 34 66.7
      5
      Лига Европы
      		Лацио17 9 4 4 29-15 31 60.8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта17 9 4 4 26-18 31 60.8
      7 Рома17 9 4 4 21-16 31 60.8
      8 Удинезе17 6 7 4 25-19 25 49.0
      9 Фиорентина17 6 5 6 21-22 23 45.1
      10 Торино17 6 5 6 18-19 23 45.1
      11 Монца18 6 3 9 22-27 21 38.9
      12 Лечче18 4 8 6 18-20 20 37.0
      13 Болонья17 5 4 8 21-28 19 37.3
      14 Эмполи17 4 7 6 15-22 19 37.3
      15 Салернитана17 4 6 7 21-27 18 35.3
      16 Сассуоло17 4 4 9 17-26 16 31.4
      17 Специя17 3 6 8 16-28 15 29.4
      18
      Зона вылета
      		Верона17 2 3 12 15-30 9 17.6
      19
      Зона вылета
      		Сампдория17 2 3 12 8-30 9 17.6
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе18 0 7 11 13-32 7 13.0

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