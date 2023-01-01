Бенфика - Спортинг 15 Января прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
15 Января 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 16-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Спортинг, которое состоится 15 Января 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|17.04.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|0 : 2
|29.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|04.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 3
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|4 : 3
|02.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|1 : 0
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|2 : 1
|18.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 2
|04.08.2019
|Суперкубок Португалии
|Финал
|5 : 0
|03.04.2019
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0
|06.02.2019
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|15
|13
|1
|1
|38-10
|40
|88.9
|2
|Брага
|15
|11
|1
|3
|36-12
|34
|75.6
|3
|Порту
|15
|10
|3
|2
|36-10
|33
|73.3
|4
|Спортинг
|14
|9
|1
|4
|29-14
|28
|66.7
|5
|Каза Пия
|15
|8
|3
|4
|15-11
|27
|60.0
|6
|Витория Гимарайнш
|15
|7
|3
|5
|14-16
|24
|53.3
|7
|Арока
|15
|6
|4
|5
|17-24
|22
|48.9
|8
|Визела
|16
|6
|3
|7
|18-15
|21
|43.8
|9
|Риу Аве
|15
|5
|5
|5
|17-19
|20
|44.4
|10
|Боавишта
|14
|6
|2
|6
|15-23
|20
|47.6
|11
|Портимоненсе
|16
|6
|2
|8
|13-17
|20
|41.7
|12
|Фамаликан
|15
|5
|2
|8
|15-19
|17
|37.8
|13
|Шавиш
|14
|4
|5
|5
|12-19
|17
|40.5
|14
|Эшторил
|14
|4
|4
|6
|14-20
|16
|38.1
|15
|Санта-Клара
|16
|3
|5
|8
|11-18
|14
|29.2
|16
|Жил Висенте
|15
|3
|3
|9
|12-22
|12
|26.7
|17
|Маритиму
|16
|2
|4
|10
|10-31
|10
|20.8
|18
|Пасуш де Феррейра
|15
|0
|3
|12
|8-30
|3
|6.7