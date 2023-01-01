00:00 ()
Свернуть список

Порту - Фамаликан 15 Января прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
15 Января 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 16-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Порту
Фамаликан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Фамаликан, которое состоится 15 Января 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Порту
      Порту
      Фамаликан
      Вила-Нова-ди-Фамаликан
      Главные тренеры
      ПортугалияСержиу Консейсау
      ПортугалияРуй Педру Силва
      ПортугалияЖоау Педру Соуза
      История личных встреч
      23.01.2022 Португалия - Примейра Тур 19 Порту3 : 1Фамаликан
      15.08.2021 Португалия - Примейра Тур 2 Фамаликан1 : 2Порту
      30.04.2021 Португалия - Примейра Тур 30 Порту3 : 2Фамаликан
      09.01.2021 Португалия - Примейра Тур 13 Фамаликан1 : 4Порту
      03.06.2020 Португалия - Примейра Тур 25 Фамаликан2 : 1Порту
      27.10.2019 Португалия - Примейра Тур 8 Порту3 : 0Фамаликан
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика15 13 1 1 38-10 40 88.9
      2 Брага15 11 1 3 36-12 34 75.6
      3 Порту15 10 3 2 36-10 33 73.3
      4 Спортинг14 9 1 4 29-14 28 66.7
      5 Каза Пия15 8 3 4 15-11 27 60.0
      6 Витория Гимарайнш15 7 3 5 14-16 24 53.3
      7 Арока15 6 4 5 17-24 22 48.9
      8 Визела16 6 3 7 18-15 21 43.8
      9 Риу Аве15 5 5 5 17-19 20 44.4
      10 Боавишта14 6 2 6 15-23 20 47.6
      11 Портимоненсе16 6 2 8 13-17 20 41.7
      12 Фамаликан15 5 2 8 15-19 17 37.8
      13 Шавиш14 4 5 5 12-19 17 40.5
      14 Эшторил14 4 4 6 14-20 16 38.1
      15 Санта-Клара16 3 5 8 11-18 14 29.2
      16 Жил Висенте15 3 3 9 12-22 12 26.7
      17 Маритиму16 2 4 10 10-31 10 20.8
      18 Пасуш де Феррейра15 0 3 12 8-30 3 6.7

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close