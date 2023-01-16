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Кадис - Эльче 16 Января прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
16 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Кадис
Эльче

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Эльче, которое состоится 16 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кадис
      Кадис
      Эльче
      Эльче
      Главные тренеры
      ИспанияСерхио Гонсалес
      ИспанияПабло Мачин
      История личных встреч
      07.05.2022 Испания - Примера Тур 35 Кадис3 : 0Эльче
      05.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Эльче3 : 1Кадис
      16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Кадис1 : 3Эльче
      28.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Эльче1 : 1Кадис
      30.06.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 37 Эльче0 : 0Кадис
      08.12.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 19 Кадис0 : 0Эльче
      09.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 29 Эльче1 : 0Кадис
      04.11.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 12 Кадис5 : 1Эльче
      04.06.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 41 Кадис2 : 1Эльче
      08.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 20 Эльче2 : 3Кадис
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона16 13 2 1 35-6 41 85.4
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид16 12 2 2 36-16 38 79.2
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад17 11 2 4 26-18 35 68.6
      4
      Лига чемпионов
      		Вильярреал17 8 4 5 20-13 28 54.9
      5
      Лига Европы
      		Бетис16 8 4 4 19-13 28 58.3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетико М17 8 4 5 24-16 28 54.9
      7 Осасуна17 8 3 6 17-16 27 52.9
      8 Атлетик Б17 7 5 5 25-17 26 51.0
      9 Райо Вальекано17 7 5 5 24-20 26 51.0
      10 Мальорка17 6 4 7 14-16 22 43.1
      11 Жирона17 5 6 6 26-27 21 41.2
      12 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
      13 Альмерия17 5 3 9 18-26 18 35.3
      14 Эспаньол17 3 8 6 21-26 17 33.3
      15 Вальядолид17 5 2 10 13-25 17 33.3
      16 Сельта17 4 5 8 17-28 17 33.3
      17 Хетафе17 4 5 8 16-24 17 33.3
      18
      Зона вылета
      		Севилья17 3 6 8 17-26 15 29.4
      19
      Зона вылета
      		Кадис16 3 6 7 11-27 15 31.3
      20
      Зона вылета
      		Эльче16 0 4 12 10-34 4 8.3

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