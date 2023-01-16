Кадис - Эльче 16 Января прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
16 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Эльче, которое состоится 16 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Пабло Мачин
История личных встреч
|07.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 35
|3 : 0
|05.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 16
|3 : 1
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 3
|28.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|30.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 37
|0 : 0
|08.12.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 19
|0 : 0
|09.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 29
|1 : 0
|04.11.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 12
|5 : 1
|04.06.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 41
|2 : 1
|08.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 20
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|85.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|79.2
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|17
|11
|2
|4
|26-18
|35
|68.6
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|17
|8
|4
|5
|20-13
|28
|54.9
| 5
Лига Европы
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|58.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|17
|8
|4
|5
|24-16
|28
|54.9
|7
|Осасуна
|17
|8
|3
|6
|17-16
|27
|52.9
|8
|Атлетик Б
|17
|7
|5
|5
|25-17
|26
|51.0
|9
|Райо Вальекано
|17
|7
|5
|5
|24-20
|26
|51.0
|10
|Мальорка
|17
|6
|4
|7
|14-16
|22
|43.1
|11
|Жирона
|17
|5
|6
|6
|26-27
|21
|41.2
|12
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|39.6
|13
|Альмерия
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|35.3
|14
|Эспаньол
|17
|3
|8
|6
|21-26
|17
|33.3
|15
|Вальядолид
|17
|5
|2
|10
|13-25
|17
|33.3
|16
|Сельта
|17
|4
|5
|8
|17-28
|17
|33.3
|17
|Хетафе
|17
|4
|5
|8
|16-24
|17
|33.3
| 18
Зона вылета
|Севилья
|17
|3
|6
|8
|17-26
|15
|29.4
| 19
Зона вылета
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|31.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|16
|0
|4
|12
|10-34
|4
|8.3