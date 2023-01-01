Эмполи - Сампдория 16 Января прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
16 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Сампдория, которое состоится 16 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Марко Джампаоло
|Деян Станкович
История личных встреч
|19.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 0
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 3
|12.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 2
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 4
|15.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 0
|21.08.2016
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 1
|12.03.2016
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|29.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|24.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 1
|11.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|70.4
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|68.5
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|68.5
| 5
Лига Европы
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|63.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|63.0
|7
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|63.0
|8
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|46.3
|9
|Торино
|18
|6
|5
|7
|18-20
|23
|42.6
|10
|Фиорентина
|18
|6
|5
|7
|21-24
|23
|42.6
|11
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|40.7
|12
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|38.9
|13
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|37.0
|14
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|37.3
|15
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|33.3
|16
|Салернитана
|18
|4
|6
|8
|23-35
|18
|33.3
|17
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|29.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|16.7
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|17.6
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
|13.0