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Эмполи - Сампдория 16 Января прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
16 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Эмполи
Сампдория

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Сампдория, которое состоится 16 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эмполи
      Эмполи
      Сампдория
      Генуя
      Главные тренеры
      ИталияПаоло Дзанетти
      ИталияМарко Джампаоло
      СербияДеян Станкович
      История личных встреч
      19.02.2022 Италия - Серия А Тур 26 Сампдория2 : 0Эмполи
      19.09.2021 Италия - Серия А Тур 4 Эмполи0 : 3Сампдория
      12.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Сампдория1 : 2Эмполи
      22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Эмполи2 : 4Сампдория
      15.01.2017 Италия - Серия А Тур 20 Сампдория0 : 0Эмполи
      21.08.2016 Италия - Серия А Тур 1 Эмполи0 : 1Сампдория
      12.03.2016 Италия - Серия А Тур 29 Эмполи1 : 1Сампдория
      29.10.2015 Италия - Серия А Тур 10 Сампдория1 : 1Эмполи
      24.05.2015 Италия - Серия А Тур 37 Эмполи1 : 1Сампдория
      11.01.2015 Италия - Серия А Тур 18 Сампдория1 : 0Эмполи
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи18 15 2 1 44-14 47 87.0
      2
      Лига чемпионов
      		Милан18 11 5 2 35-20 38 70.4
      3
      Лига чемпионов
      		Ювентус18 11 4 3 27-12 37 68.5
      4
      Лига чемпионов
      		Интер М18 12 1 5 38-24 37 68.5
      5
      Лига Европы
      		Лацио18 10 4 4 31-15 34 63.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта18 10 4 4 34-20 34 63.0
      7 Рома18 10 4 4 23-16 34 63.0
      8 Удинезе18 6 7 5 26-21 25 46.3
      9 Торино18 6 5 7 18-20 23 42.6
      10 Фиорентина18 6 5 7 21-24 23 42.6
      11 Болонья18 6 4 8 23-29 22 40.7
      12 Монца18 6 3 9 22-27 21 38.9
      13 Лечче18 4 8 6 18-20 20 37.0
      14 Эмполи17 4 7 6 15-22 19 37.3
      15 Специя18 4 6 8 17-28 18 33.3
      16 Салернитана18 4 6 8 23-35 18 33.3
      17 Сассуоло18 4 4 10 17-28 16 29.6
      18
      Зона вылета
      		Верона18 2 3 13 15-31 9 16.7
      19
      Зона вылета
      		Сампдория17 2 3 12 8-30 9 17.6
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе18 0 7 11 13-32 7 13.0

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