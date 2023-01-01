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Атлетик - Эспаньол 18 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
18 Января 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/8 финала
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания)
Атлетик Б
Эспаньол

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Эспаньол, которое состоится 18 Января 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетик Б
      Бильбао
      Эспаньол
      Барселона
      Главные тренеры
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      История личных встреч
      04.09.2022 Испания - Примера Тур 4 Атлетик Б0 : 1Эспаньол
      07.02.2022 Испания - Примера Тур 23 Атлетик Б2 : 1Эспаньол
      26.10.2021 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
      25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
      30.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Атлетик Б3 : 0Эспаньол
      08.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Атлетик Б1 : 1Эспаньол
      05.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол1 : 0Атлетик Б
      20.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Атлетик Б0 : 1Эспаньол
      14.01.2018 Испания - Примера Тур 19 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
      04.04.2017 Испания - Примера Тур 30 Атлетик Б2 : 0Эспаньол
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Метка
      Фуэнтес
      Осасуна
      		1 : 4
      Барбадас
      Вальядолид
      		0 : 2
      Манакор
      ФК Андорра
      		1 : 3
      Олот
      Леванте
      		0 : 4
      Гихуэло
      Депортиво
      		2 : 0
      Атлетико Сагунто
      Аморебьета
      		1 : 0 ДВ
      Навалькарнеро
      УД Логроньес
      		1 : 3 ДВ
      Гвадалахара
      Понферрадина
      		2 : 1
      Утрера
      Сеута
      		0 : 1
      Сестао Ривер
      Расинг Ф
      		1 : 0
      Расинг Риоха
      Химнастик
      		0 : 2
      Аренас
      Луго
      		1 : 0
      Герника
      Леганес
      		0 : 0 6 : 5
      Беасайн
      Спортинг Хихон
      		2 : 3 ДВ
      Уэтор Тахар
      Альбасете
      		0 : 3
      Алькора
      Эльче
      		0 : 3
      Аутоль
      Мальорка
      		0 : 6
      Кория
      Фуэнлабрада
      		2 : 0
      Касереньо
      Кордова
      		3 : 0
      Кристо Атлетико
      Ивиса
      		0 : 2
      Ринкон
      Эспаньол
      		0 : 3
      Санта-Амалия
      Вильярреал
      		0 : 9
      Альмасан
      Атлетико М
      		0 : 2
      Ибиса Ислас Питиусас
      Райо Махадаонда
      		3 : 1
      Эркулес
      Ла-Нусия
      		2 : 4 ДВ
      Атлетико Пасо
      Мурсия
      		1 : 1 3 : 2
      Унион Адарве
      Линарес
      		1 : 2
      Пенья Депортива
      Малага
      		1 : 1 7 : 8
      Арнедо
      Атлетико Балеарес
      		1 : 1 4 : 3
      Манреса
      Понтеведра
      		1 : 3
      Рекреативо
      Бургос
      		0 : 0 3 : 4
      Хувентуд Торремолинос
      Уэска
      		2 : 2 4 : 2
      Химнастика Торрелавега
      Овьедо
      		2 : 3 ДВ
      Альфаро
      Картахена
      		0 : 1
      Леалтад
      Тенерифе
      		0 : 2
      Вименор
      Мирандес
      		0 : 2
      Лас Розас
      Эйбар
      		0 : 3
      Кинтанар дель Рей
      Жирона
      		1 : 2 ДВ
      Мольерусса
      Райо Вальекано
      		1 : 3
      Дьосесано
      Сарагоса
      		1 : 0
      Веларде
      Севилья
      		0 : 2
      Альгар
      Сельта
      		1 : 6
      Сирбонеро
      Интерсити
      		0 : 1
      Теруэль
      Лас-Пальмас
      		0 : 1
      Еклано
      Гранада
      		2 : 3
      Сан Хуан
      Нумансия
      		0 : 2
      Оуренсе
      Алькоркон
      		1 : 1 2 : 4
      Коруксо
      Эльденсе
      		2 : 2 2 : 4
      Утебо
      Мерида
      		2 : 2 3 : 4
      Льейда
      Алавес
      		0 : 1
      Сан Роке де Лепе
      Хетафе
      		2 : 3 ДВ
      Реал Унион
      Кадис
      		3 : 2
      Касалегас
      Реал Сосьедад
      		1 : 4
      Арентейро
      Альмерия
      		2 : 0
      Альсира
      Атлетик Б
      		0 : 2
      2-й раунд
      Метка
      Гвадалахара
      Эльче
      		0 : 3
      Дьосесано
      Хетафе
      		0 : 2
      Интерсити
      Мирандес
      		2 : 0
      Реал Унион
      Мальорка
      		0 : 1
      Гихуэло
      Вильярреал
      		1 : 2 ДВ
      Сестао Ривер
      Атлетик Б
      		0 : 1
      Алькоркон
      Картахена
      		1 : 1 2 : 4
      Атлетико Пасо
      Эспаньол
      		0 : 1
      Нумансия
      Спортинг Хихон
      		0 : 3
      Леванте
      ФК Андорра
      		2 : 1
      Атлетико Сагунто
      Райо Вальекано
      		0 : 0 1 : 3
      Мерида
      Алавес
      		0 : 1
      Ибиса Ислас Питиусас
      Эйбар
      		1 : 0
      УД Логроньес
      Альбасете
      		0 : 0 4 : 3
      Аренас
      Вальядолид
      		1 : 5
      Хувентуд Торремолинос
      Севилья
      		0 : 3
      Арнедо
      Осасуна
      		1 : 3
      Кория
      Реал Сосьедад
      		0 : 5
      Сеута
      Ивиса
      		3 : 2
      Понтеведра
      Тенерифе
      		2 : 1
      Касереньо
      Жирона
      		2 : 1
      Герника
      Сельта
      		0 : 3
      Линарес
      Расинг
      		1 : 0
      Эльденсе
      Бургос
      		1 : 0
      Химнастик
      Малага
      		2 : 1
      Арентейро
      Атлетико М
      		1 : 3
      Ла-Нусия
      Лас-Пальмас
      		0 : 0 6 : 5
      Овьедо
      Гранада
      		1 : 0
      1/16 финала
      Метка
      A01
      		 Ла-Нусия
      Валенсия
      		0 : 3
      A02
      		 Картахена
      Вильярреал
      		1 : 5
      A03
      		 Эспаньол
      Сельта
      		3 : 1 ДВ
      A04
      		 Касереньо
      Реал Мадрид
      		0 : 1
      A05
      		 Леванте
      Хетафе
      		3 : 2
      A06
      		 Спортинг Хихон
      Райо Вальекано
      		2 : 0
      A07
      		 Сеута
      Эльче
      		1 : 0
      A08
      		 УД Логроньес
      Реал Сосьедад
      		0 : 1
      A09
      		 Линарес
      Севилья
      		0 : 5
      A10
      		 Понтеведра
      Мальорка
      		0 : 2 ДВ
      A11
      		 Овьедо
      Атлетико М
      		0 : 2
      A12
      		 Интерсити
      Барселона
      		3 : 4 ДВ
      A13
      		 Алавес
      Вальядолид
      		1 : 0
      A14
      		 Химнастик
      Осасуна
      		1 : 2 ДВ
      A15
      		 Ибиса Ислас Питиусас
      Бетис
      		1 : 4
      A16
      		 Эльденсе
      Атлетик Б
      		1 : 6
      1/8 финала
      Метка
      B07
      		 Реал Сосьедад
      Мальорка
      		1 : 0
      B04
      		 Алавес
      Севилья
      		0 : 1
      B03
      		 Спортинг Хихон
      Валенсия
      		18.01
      B08
      		 Атлетик Б
      Эспаньол
      		18.01
      B05
      		 Бетис
      Осасуна
      		18.01
      B02
      		 Леванте
      Атлетико М
      		18.01
      B01
      		 Сеута
      Барселона
      		19.01
      B06
      		 Вильярреал
      Реал Мадрид
      		19.01

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