Манчестер Сити - Тоттенхэм 19 Января прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
19 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 19 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|7
|зщ
|Жоау Канселу
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|8
|пз
|Илкай Гюндоган
|10
|пз
|Джек Грилиш
|26
|нп
|Рияд Марез
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Уго Льорис
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|5
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|14
|пз
|Иван Перишич
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|10
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Антонио Конте
История личных встреч
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 3
|15.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 0
|25.04.2021
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|3 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 0
|02.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 0
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 2
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|1 : 0
|17.04.2019
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|4 : 3
|09.04.2019
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Агент Хвичи Кварацхелии — об интересе к своему клиенту со стороны «Манчестер Сити». «О деньгах думаем в последнюю очередь». Кварацхелию уже ждут в АПЛ?0'10 ярчайших талантов юношеской ЛЧ. Советуем запомнить эти имена. В чём брат Мбаппе сильнее Килиана? 10 ярчайших талантов юношеской ЛЧ0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча седьмого тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42-14
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|12
|3
|3
|46-18
|39
|72.2
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|19
|12
|3
|4
|30-22
|39
|68.4
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|10
|8
|1
|33-11
|38
|66.7
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|10
|3
|6
|37-27
|33
|57.9
|6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|51.7
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|55.6
|8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|50.9
|9
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|51.9
|10
|Челси
|19
|8
|4
|7
|22-21
|28
|49.1
|11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|43.9
|12
|Кристал Пэлас
|19
|6
|5
|8
|18-27
|23
|40.4
|13
|Ноттингем Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|35.1
|14
|Лестер Сити
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|29.8
|15
|Лидс Юнайтед
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|31.5
|16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|29.8
|17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18-41
|16
|28.1
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
|26.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|26.3
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|26.3