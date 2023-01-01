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Манчестер Сити - Тоттенхэм 19 Января прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
19 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 19 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Сити
      Манчестер
      Тоттенхэм Хотспур
      Лондон
      31Бразилиявр Эдерсон
      2АнглиязщКайл Уолкер
      25ШвейцариязщМануэль Аканджи
      14ИспаниязщЭмерик Лапорт
      7ПортугалиязщЖоау Канселу
      17БельгияпзКевин Де Брёйне
      16ИспанияпзРодриго Эрнандес
      8ГерманияпзИлкай Гюндоган
      10АнглияпзДжек Грилиш
      26АлжирнпРияд Марез
      9НорвегиянпЭрлинг Холанд
      1ФранцияврУго Льорис
      17АргентиназщКристиан Ромеро
      15АнглиязщЭрик Дайер
      33УэльсзщБен Дэвис
      2ИрландиязщМэтт Доэрти
      5ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
      30УругвайпзРодриго Бентанкур
      14ХорватияпзИван Перишич
      21ШвецияпзДеян Кулушевски
      7Южная КореянпСон Хын Мин
      10АнглиянпГарри Кейн
      Главные тренеры
      ИспанияХосеп Гвардиола
      ИталияАнтонио Конте
      История личных встреч
      19.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 26 Манчестер Сити2 : 3Тоттенхэм Хотспур
      15.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
      25.04.2021 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
      13.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Сити3 : 0Тоттенхэм Хотспур
      21.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
      02.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
      17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Манчестер Сити2 : 2Тоттенхэм Хотспур
      20.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
      17.04.2019 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити4 : 3Тоттенхэм Хотспур
      09.04.2019 Лига чемпионов 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
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      Агент Хвичи Кварацхелии — об интересе к своему клиенту со стороны «Манчестер Сити». «О деньгах думаем в последнюю очередь». Кварацхелию уже ждут в АПЛ?0'10 ярчайших талантов юношеской ЛЧ. Советуем запомнить эти имена. В чём брат Мбаппе сильнее Килиана? 10 ярчайших талантов юношеской ЛЧ0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча седьмого тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал18 15 2 1 42-14 47 87.0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити18 12 3 3 46-18 39 72.2
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед19 12 3 4 30-22 39 68.4
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед19 10 8 1 33-11 38 66.7
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур19 10 3 6 37-27 33 57.9
      6 Фулхэм20 9 4 7 32-29 31 51.7
      7 Брайтон энд Хоув Альбион18 9 3 6 35-25 30 55.6
      8 Брентфорд19 7 8 4 32-28 29 50.9
      9 Ливерпуль18 8 4 6 34-25 28 51.9
      10 Челси19 8 4 7 22-21 28 49.1
      11 Астон Вилла19 7 4 8 22-27 25 43.9
      12 Кристал Пэлас19 6 5 8 18-27 23 40.4
      13 Ноттингем Форест19 5 5 9 15-34 20 35.1
      14 Лестер Сити19 5 2 12 26-33 17 29.8
      15 Лидс Юнайтед18 4 5 9 26-33 17 31.5
      16 Вулверхэмптон19 4 5 10 12-27 17 29.8
      17 Борнмут19 4 4 11 18-41 16 28.1
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед19 4 3 12 15-25 15 26.3
      19
      Зона вылета
      		Эвертон19 3 6 10 15-26 15 26.3
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон19 4 3 12 17-34 15 26.3

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