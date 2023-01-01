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Мальорка - Сельта 20 Января прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
20 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания)
Мальорка
Сельта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Сельта, которое состоится 20 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Мальорка
      Пальма-де-Мальорка
      Сельта
      Виго
      Главные тренеры
      МексикаХавьер Агирре
      АргентинаЭдуардо Херман Коудет
      ПортугалияКарлуш Карвальял
      История личных встреч
      06.03.2022 Испания - Примера Тур 27 Сельта4 : 3Мальорка
      10.12.2021 Испания - Примера Тур 17 Мальорка0 : 0Сельта
      30.06.2020 Испания - Примера Тур 33 Мальорка5 : 1Сельта
      15.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Сельта2 : 2Мальорка
      15.04.2013 Испания - Примера Тур 31 Мальорка1 : 0Сельта
      18.11.2012 Испания - Примера Тур 12 Сельта1 : 1Мальорка
      29.04.2007 Испания - Примера Тур 32 Сельта0 : 3Мальорка
      03.12.2006 Испания - Примера Тур 13 Мальорка2 : 2Сельта
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона16 13 2 1 35-6 41 85.4
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид16 12 2 2 36-16 38 79.2
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад17 11 2 4 26-18 35 68.6
      4
      Лига чемпионов
      		Вильярреал17 8 4 5 20-13 28 54.9
      5
      Лига Европы
      		Бетис16 8 4 4 19-13 28 58.3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетико М17 8 4 5 24-16 28 54.9
      7 Осасуна17 8 3 6 17-16 27 52.9
      8 Атлетик Б17 7 5 5 25-17 26 51.0
      9 Райо Вальекано17 7 5 5 24-20 26 51.0
      10 Мальорка17 6 4 7 14-16 22 43.1
      11 Жирона17 5 6 6 26-27 21 41.2
      12 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
      13 Альмерия17 5 3 9 18-26 18 35.3
      14 Эспаньол17 3 8 6 21-26 17 33.3
      15 Вальядолид17 5 2 10 13-25 17 33.3
      16 Сельта17 4 5 8 17-28 17 33.3
      17 Хетафе17 4 5 8 16-24 17 33.3
      18
      Зона вылета
      		Кадис17 3 7 7 12-28 16 31.4
      19
      Зона вылета
      		Севилья17 3 6 8 17-26 15 29.4
      20
      Зона вылета
      		Эльче17 0 5 12 11-35 5 9.8

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