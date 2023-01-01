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РБ Лейпциг - Бавария 20 Января прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
20 Января 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
РБ Лейпциг
Бавария

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Бавария, которое состоится 20 Января 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      РБ Лейпциг
      Лейпциг
      Бавария
      Мюнхен
      Главные тренеры
      ГерманияМарко Розе
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      История личных встреч
      30.07.2022 Суперкубок Германии Финал РБ Лейпциг3 : 5Бавария
      05.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 21 Бавария3 : 2РБ Лейпциг
      11.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 4 РБ Лейпциг1 : 4Бавария
      03.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 27 РБ Лейпциг0 : 1Бавария
      05.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Бавария3 : 3РБ Лейпциг
      09.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Бавария0 : 0РБ Лейпциг
      14.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 РБ Лейпциг1 : 1Бавария
      25.05.2019 Кубок Германии Финал РБ Лейпциг0 : 3Бавария
      11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 РБ Лейпциг0 : 0Бавария
      19.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Бавария1 : 0РБ Лейпциг
      Текстовая трансляция
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      0'
      В 34 года Зоммер наконец добрался до топ-клуба. Для него это шанс всей жизни. «Бавария» дарит новому вратарю шанс всей жизни. Он не хуже Нойера0'Блестящая карьера талантливого нападающего Мукоко — под угрозой. Одного из главных вундеркиндов мирового футбола заподозрили в обмане. Его сдал отец!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Бундеслиги: «РБ Лейпциг» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария15 10 4 1 49-13 34 75.6
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург15 9 3 3 25-17 30 66.7
      3
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг15 8 4 3 30-21 28 62.2
      4
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф15 8 3 4 32-24 27 60.0
      5
      Лига Европы
      		Унион15 8 3 4 24-20 27 60.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия Д15 8 1 6 25-21 25 55.6
      7 Вольфсбург15 6 5 4 24-20 23 51.1
      8 Боруссия М15 6 4 5 28-24 22 48.9
      9 Вердер15 6 3 6 25-27 21 46.7
      10 Майнц15 5 4 6 19-24 19 42.2
      11 Хоффенхайм15 5 3 7 22-22 18 40.0
      12 Байер15 5 3 7 25-26 18 40.0
      13 Кёльн15 4 5 6 21-29 17 37.8
      14 Аугсбург15 4 3 8 18-26 15 33.3
      15 Герта15 3 5 7 19-22 14 31.1
      16 Штутгарт15 3 5 7 18-27 14 31.1
      17
      Зона вылета
      		Бохум15 4 1 10 14-36 13 28.9
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0415 2 3 10 13-32 9 20.0

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