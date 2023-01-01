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Спортинг - Визела 21 Января прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
21 Января 2023 года в 00:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 17-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия)
Спортинг
Визела

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Визела, которое состоится 21 Января 2023 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг
      Лиссабон
      Визела
      Визела
      Главные тренеры
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      ПортугалияАльваро Пачеко
      История личных встреч
      16.01.2022 Португалия - Примейра Тур 18 Визела0 : 2Спортинг
      06.08.2021 Португалия - Примейра Тур 1 Спортинг3 : 0Визела
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика16 13 2 1 40-12 41 85.4
      2 Брага16 12 1 3 37-12 37 77.1
      3 Порту16 11 3 2 40-11 36 75.0
      4 Спортинг15 9 2 4 31-16 29 64.4
      5 Каза Пия16 8 3 5 15-13 27 56.3
      6 Витория Гимарайнш16 7 3 6 15-18 24 50.0
      7 Арока16 6 5 5 18-25 23 47.9
      8 Визела16 6 3 7 18-15 21 43.8
      9 Риу Аве16 5 5 6 17-20 20 41.7
      10 Боавишта15 6 2 7 15-24 20 44.4
      11 Портимоненсе16 6 2 8 13-17 20 41.7
      12 Эшторил15 5 4 6 16-20 19 42.2
      13 Шавиш15 4 6 5 13-20 18 40.0
      14 Фамаликан16 5 2 9 16-23 17 35.4
      15 Жил Висенте16 4 3 9 14-23 15 31.3
      16 Санта-Клара16 3 5 8 11-18 14 29.2
      17 Маритиму16 2 4 10 10-31 10 20.8
      18 Пасуш де Феррейра16 1 3 12 9-30 6 12.5

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