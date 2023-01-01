Спортинг - Визела 21 Января прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
21 Января 2023 года в 00:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 17-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия)
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Визела, которое состоится 21 Января 2023 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Визела
Визела
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Альваро Пачеко
История личных встреч
|16.01.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|0 : 2
|06.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|16
|13
|2
|1
|40-12
|41
|85.4
|2
|Брага
|16
|12
|1
|3
|37-12
|37
|77.1
|3
|Порту
|16
|11
|3
|2
|40-11
|36
|75.0
|4
|Спортинг
|15
|9
|2
|4
|31-16
|29
|64.4
|5
|Каза Пия
|16
|8
|3
|5
|15-13
|27
|56.3
|6
|Витория Гимарайнш
|16
|7
|3
|6
|15-18
|24
|50.0
|7
|Арока
|16
|6
|5
|5
|18-25
|23
|47.9
|8
|Визела
|16
|6
|3
|7
|18-15
|21
|43.8
|9
|Риу Аве
|16
|5
|5
|6
|17-20
|20
|41.7
|10
|Боавишта
|15
|6
|2
|7
|15-24
|20
|44.4
|11
|Портимоненсе
|16
|6
|2
|8
|13-17
|20
|41.7
|12
|Эшторил
|15
|5
|4
|6
|16-20
|19
|42.2
|13
|Шавиш
|15
|4
|6
|5
|13-20
|18
|40.0
|14
|Фамаликан
|16
|5
|2
|9
|16-23
|17
|35.4
|15
|Жил Висенте
|16
|4
|3
|9
|14-23
|15
|31.3
|16
|Санта-Клара
|16
|3
|5
|8
|11-18
|14
|29.2
|17
|Маритиму
|16
|2
|4
|10
|10-31
|10
|20.8
|18
|Пасуш де Феррейра
|16
|1
|3
|12
|9-30
|6
|12.5