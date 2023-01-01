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Бёрнли - Вест Бромвич Альбион 20 Января прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
20 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Бёрнли
Вест Бромвич Альбион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 20 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бёрнли
      Бёрнли
      Вест Бромвич Альбион
      Вест Бромвич
      Главные тренеры
      БельгияВенсан Компани
      АнглияСтив Брюс
      ИспанияКарлос Корберан
      История личных встреч
      02.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Вест Бромвич Альбион1 : 1Бёрнли
      20.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Бёрнли0 : 0Вест Бромвич Альбион
      19.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вест Бромвич Альбион0 : 0Бёрнли
      31.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вест Бромвич Альбион1 : 2Бёрнли
      19.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 2 Бёрнли0 : 1Вест Бромвич Альбион
      06.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 36 Бёрнли2 : 2Вест Бромвич Альбион
      21.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вест Бромвич Альбион4 : 0Бёрнли
      08.02.2015 Англия - Премьер-лига Тур 24 Бёрнли2 : 2Вест Бромвич Альбион
      28.09.2014 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Бромвич Альбион4 : 0Бёрнли
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Повышение
      		Бёрнли2759
      2
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед2754
      3
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд2743
      4
      Плей-офф за повышение
      		Мидлсбро2742
      5
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс2742
      6
      Плей-офф за повышение
      		Вест Бромвич Альбион2741
      7 Норвич Сити2739
      8 Миллуолл2639
      9 Лутон Таун2639
      10 Сандерленд2738
      11 Суонси Сити2738
      12 Куинз Парк Рейнджерс2737
      13 Престон Норт Энд2737
      14 Рединг2737
      15 Ковентри Сити2635
      16 Халл Сити2734
      17 Бристоль Сити2732
      18 Бирмингем Сити2732
      19 Ротерхэм Юнайтед2730
      20 Сток Сити2730
      21 Кардифф Сити2729
      22
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун2626
      23
      Зона вылета
      		Блэкпул2726
      24
      Зона вылета
      		Уиган Атлетик2725

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