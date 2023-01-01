Бёрнли - Вест Бромвич Альбион 20 Января прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
20 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 20 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Стив Брюс
|Карлос Корберан
История личных встреч
|02.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 1
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 0
|19.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 0
|31.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 2
|19.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 1
|06.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 2
|21.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|4 : 0
|08.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 2
|28.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|27
|59
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|27
|54
| 3
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|27
|43
| 4
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|27
|42
| 5
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|27
|42
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|27
|41
|7
|Норвич Сити
|27
|39
|8
|Миллуолл
|26
|39
|9
|Лутон Таун
|26
|39
|10
|Сандерленд
|27
|38
|11
|Суонси Сити
|27
|38
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|27
|37
|13
|Престон Норт Энд
|27
|37
|14
|Рединг
|27
|37
|15
|Ковентри Сити
|26
|35
|16
|Халл Сити
|27
|34
|17
|Бристоль Сити
|27
|32
|18
|Бирмингем Сити
|27
|32
|19
|Ротерхэм Юнайтед
|27
|30
|20
|Сток Сити
|27
|30
|21
|Кардифф Сити
|27
|29
| 22
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|26
|26
| 23
Зона вылета
|Блэкпул
|27
|26
| 24
Зона вылета
|Уиган Атлетик
|27
|25