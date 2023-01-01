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Борнмут - Ноттингем Форест 21 Января прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
21 Января 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
Борнмут
Ноттингем Форест

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ноттингем Форест, которое состоится 21 Января 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
03.09.2022 Англия - Премьер-лига Тур 6 Ноттингем Форест2 : 3Борнмут
03.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Борнмут1 : 0Ноттингем Форест
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Ноттингем Форест1 : 2Борнмут
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Ноттингем Форест0 : 0Борнмут
24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Борнмут2 : 0Ноттингем Форест
25.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Ноттингем Форест2 : 1Борнмут
19.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Борнмут1 : 2Ноттингем Форест
26.04.2014 Англия - Чемпионшип Тур 45 Борнмут4 : 1Ноттингем Форест
19.10.2013 Англия - Чемпионшип Тур 12 Ноттингем Форест1 : 1Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал18 15 2 1 42-14 47 87.0
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити19 13 3 3 50-20 42 73.7
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед19 12 3 4 30-22 39 68.4
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед19 10 8 1 33-11 38 66.7
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур20 10 3 7 39-31 33 55.0
6 Фулхэм20 9 4 7 32-29 31 51.7
7 Брайтон энд Хоув Альбион18 9 3 6 35-25 30 55.6
8 Брентфорд19 7 8 4 32-28 29 50.9
9 Ливерпуль18 8 4 6 34-25 28 51.9
10 Челси19 8 4 7 22-21 28 49.1
11 Астон Вилла19 7 4 8 22-27 25 43.9
12 Кристал Пэлас19 6 5 8 18-27 23 40.4
13 Ноттингем Форест19 5 5 9 15-34 20 35.1
14 Лестер Сити19 5 2 12 26-33 17 29.8
15 Лидс Юнайтед18 4 5 9 26-33 17 31.5
16 Вулверхэмптон19 4 5 10 12-27 17 29.8
17 Борнмут19 4 4 11 18-41 16 28.1
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед19 4 3 12 15-25 15 26.3
19
Зона вылета
Эвертон19 3 6 10 15-26 15 26.3
20
Зона вылета
Саутгемптон19 4 3 12 17-34 15 26.3

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