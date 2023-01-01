Атлетико - Вальядолид 21 Января прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
21 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
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45'
90'
Анонс матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Вальядолид, которое состоится 21 Января 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хосе Пачета
История личных встреч
|22.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 2
|05.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 0
|20.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 0
|06.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|0 : 0
|27.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 0
|15.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 3
|15.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 0
|22.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 2
|17.02.2013
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 3
|23.09.2012
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 1
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|85.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|79.2
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|17
|11
|2
|4
|26-18
|35
|68.6
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|17
|8
|4
|5
|20-13
|28
|54.9
| 5
Лига Европы
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|58.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|17
|8
|4
|5
|24-16
|28
|54.9
|7
|Осасуна
|17
|8
|3
|6
|17-16
|27
|52.9
|8
|Атлетик Б
|17
|7
|5
|5
|25-17
|26
|51.0
|9
|Райо Вальекано
|17
|7
|5
|5
|24-20
|26
|51.0
|10
|Мальорка
|17
|6
|4
|7
|14-16
|22
|43.1
|11
|Жирона
|17
|5
|6
|6
|26-27
|21
|41.2
|12
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|39.6
|13
|Альмерия
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|35.3
|14
|Эспаньол
|17
|3
|8
|6
|21-26
|17
|33.3
|15
|Вальядолид
|17
|5
|2
|10
|13-25
|17
|33.3
|16
|Сельта
|17
|4
|5
|8
|17-28
|17
|33.3
|17
|Хетафе
|17
|4
|5
|8
|16-24
|17
|33.3
| 18
Зона вылета
|Кадис
|17
|3
|7
|7
|12-28
|16
|31.4
| 19
Зона вылета
|Севилья
|17
|3
|6
|8
|17-26
|15
|29.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|17
|0
|5
|12
|11-35
|5
|9.8