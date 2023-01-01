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Атлетико - Вальядолид 21 Января прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
21 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Атлетико М
Вальядолид

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Вальядолид, которое состоится 21 Января 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Хосе Пачета
История личных встреч
22.05.2021 Испания - Примера Тур 38 Вальядолид1 : 2Атлетико М
05.12.2020 Испания - Примера Тур 12 Атлетико М2 : 0Вальядолид
20.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Атлетико М1 : 0Вальядолид
06.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Вальядолид0 : 0Атлетико М
27.04.2019 Испания - Примера Тур 35 Атлетико М1 : 0Вальядолид
15.12.2018 Испания - Примера Тур 16 Вальядолид2 : 3Атлетико М
15.02.2014 Испания - Примера Тур 24 Атлетико М3 : 0Вальядолид
22.09.2013 Испания - Примера Тур 5 Вальядолид0 : 2Атлетико М
17.02.2013 Испания - Примера Тур 24 Вальядолид0 : 3Атлетико М
23.09.2012 Испания - Примера Тур 5 Атлетико М2 : 1Вальядолид
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона16 13 2 1 35-6 41 85.4
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид16 12 2 2 36-16 38 79.2
3
Лига чемпионов
Реал Сосьедад17 11 2 4 26-18 35 68.6
4
Лига чемпионов
Вильярреал17 8 4 5 20-13 28 54.9
5
Лига Европы
Бетис16 8 4 4 19-13 28 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетико М17 8 4 5 24-16 28 54.9
7 Осасуна17 8 3 6 17-16 27 52.9
8 Атлетик Б17 7 5 5 25-17 26 51.0
9 Райо Вальекано17 7 5 5 24-20 26 51.0
10 Мальорка17 6 4 7 14-16 22 43.1
11 Жирона17 5 6 6 26-27 21 41.2
12 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
13 Альмерия17 5 3 9 18-26 18 35.3
14 Эспаньол17 3 8 6 21-26 17 33.3
15 Вальядолид17 5 2 10 13-25 17 33.3
16 Сельта17 4 5 8 17-28 17 33.3
17 Хетафе17 4 5 8 16-24 17 33.3
18
Зона вылета
Кадис17 3 7 7 12-28 16 31.4
19
Зона вылета
Севилья17 3 6 8 17-26 15 29.4
20
Зона вылета
Эльче17 0 5 12 11-35 5 9.8

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