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Севилья - Кадис 21 Января прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
21 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Севилья
Кадис

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Кадис, которое состоится 21 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
29.04.2022 Испания - Примера Тур 34 Севилья1 : 1Кадис
03.01.2022 Испания - Примера Тур 19 Кадис0 : 1Севилья
23.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Севилья3 : 0Кадис
27.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Кадис1 : 3Севилья
11.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Севилья2 : 1Кадис
03.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Кадис0 : 2Севилья
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона16 13 2 1 35-6 41 85.4
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид16 12 2 2 36-16 38 79.2
3
Лига чемпионов
Реал Сосьедад17 11 2 4 26-18 35 68.6
4
Лига чемпионов
Вильярреал17 8 4 5 20-13 28 54.9
5
Лига Европы
Бетис16 8 4 4 19-13 28 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетико М17 8 4 5 24-16 28 54.9
7 Осасуна17 8 3 6 17-16 27 52.9
8 Атлетик Б17 7 5 5 25-17 26 51.0
9 Райо Вальекано17 7 5 5 24-20 26 51.0
10 Мальорка17 6 4 7 14-16 22 43.1
11 Жирона17 5 6 6 26-27 21 41.2
12 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
13 Альмерия17 5 3 9 18-26 18 35.3
14 Эспаньол17 3 8 6 21-26 17 33.3
15 Вальядолид17 5 2 10 13-25 17 33.3
16 Сельта17 4 5 8 17-28 17 33.3
17 Хетафе17 4 5 8 16-24 17 33.3
18
Зона вылета
Кадис17 3 7 7 12-28 16 31.4
19
Зона вылета
Севилья17 3 6 8 17-26 15 29.4
20
Зона вылета
Эльче17 0 5 12 11-35 5 9.8

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