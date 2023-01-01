Салернитана - Наполи 21 Января прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
21 Января 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Наполи, которое состоится 21 Января 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|Тур 23
|4 : 1
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|70.4
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|68.5
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|63.0
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|63.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|63.0
|7
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|46.3
|8
|Торино
|18
|6
|5
|7
|18-20
|23
|42.6
|9
|Фиорентина
|18
|6
|5
|7
|21-24
|23
|42.6
|10
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|22
|-15
|68.5
|11
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|40.7
|12
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|40.7
|13
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|38.9
|14
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|37.0
|15
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|33.3
|16
|Салернитана
|18
|4
|6
|8
|23-35
|18
|33.3
|17
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|29.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|16.7
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|16.7
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
|13.0