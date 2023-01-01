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Салернитана - Наполи 21 Января прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
21 Января 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
Салернитана
Наполи

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Наполи, которое состоится 21 Января 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
23.01.2022 Италия - Серия А Тур 23 Наполи4 : 1Салернитана
31.10.2021 Италия - Серия А Тур 11 Салернитана0 : 1Наполи
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи18 15 2 1 44-14 47 87.0
2
Лига чемпионов
Милан18 11 5 2 35-20 38 70.4
3
Лига чемпионов
Интер М18 12 1 5 38-24 37 68.5
4
Лига чемпионов
Лацио18 10 4 4 31-15 34 63.0
5
Лига Европы
Аталанта18 10 4 4 34-20 34 63.0
6
Квалификация Лиги конференций
Рома18 10 4 4 23-16 34 63.0
7 Удинезе18 6 7 5 26-21 25 46.3
8 Торино18 6 5 7 18-20 23 42.6
9 Фиорентина18 6 5 7 21-24 23 42.6
10 Ювентус18 11 4 3 27-12 22 -15 68.5
11 Болонья18 6 4 8 23-29 22 40.7
12 Эмполи18 5 7 6 16-22 22 40.7
13 Монца18 6 3 9 22-27 21 38.9
14 Лечче18 4 8 6 18-20 20 37.0
15 Специя18 4 6 8 17-28 18 33.3
16 Салернитана18 4 6 8 23-35 18 33.3
17 Сассуоло18 4 4 10 17-28 16 29.6
18
Зона вылета
Верона18 2 3 13 15-31 9 16.7
19
Зона вылета
Сампдория18 2 3 13 8-31 9 16.7
20
Зона вылета
Кремонезе18 0 7 11 13-32 7 13.0

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