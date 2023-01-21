01:08 ()
Свернуть список

Бохум - Герта 21 Января прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
21 Января 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия)
Бохум
Герта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Герта, которое состоится 21 Января 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бохум
      Бохум
      Герта
      Берлин
      Главные тренеры
      ГерманияТомас Райс
      ГерманияТомас Леч
      ГерманияСандро Шварц
      История личных встреч
      04.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 21 Герта1 : 1Бохум
      12.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 4 Бохум1 : 3Герта
      30.01.2010 Германия - Бундеслига Тур 20 Герта0 : 0Бохум
      23.08.2009 Германия - Бундеслига Тур 3 Бохум1 : 0Герта
      09.05.2009 Германия - Бундеслига Тур 31 Герта2 : 0Бохум
      22.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 14 Бохум2 : 3Герта
      12.04.2008 Германия - Бундеслига Тур 28 Бохум1 : 1Герта
      27.10.2007 Германия - Бундеслига Тур 11 Герта2 : 0Бохум
      14.04.2007 Германия - Бундеслига Тур 29 Бохум1 : 3Герта
      11.11.2006 Германия - Бундеслига Тур 12 Герта3 : 3Бохум
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария15 10 4 1 49-13 34 75.6
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург15 9 3 3 25-17 30 66.7
      3
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг15 8 4 3 30-21 28 62.2
      4
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф15 8 3 4 32-24 27 60.0
      5
      Лига Европы
      		Унион15 8 3 4 24-20 27 60.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия Д15 8 1 6 25-21 25 55.6
      7 Вольфсбург15 6 5 4 24-20 23 51.1
      8 Боруссия М15 6 4 5 28-24 22 48.9
      9 Вердер15 6 3 6 25-27 21 46.7
      10 Майнц15 5 4 6 19-24 19 42.2
      11 Хоффенхайм15 5 3 7 22-22 18 40.0
      12 Байер15 5 3 7 25-26 18 40.0
      13 Кёльн15 4 5 6 21-29 17 37.8
      14 Аугсбург15 4 3 8 18-26 15 33.3
      15 Герта15 3 5 7 19-22 14 31.1
      16 Штутгарт15 3 5 7 18-27 14 31.1
      17
      Зона вылета
      		Бохум15 4 1 10 14-36 13 28.9
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0415 2 3 10 13-32 9 20.0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close