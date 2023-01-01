Вольфсбург - Фрайбург 21 Января прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
21 Января 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Фрайбург, которое состоится 21 Января 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 2
|23.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|0 : 2
|31.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 0
|27.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 2
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 0
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|3 : 3
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 3
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 2
|18.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|10
|4
|1
|49-13
|34
|75.6
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|15
|9
|3
|3
|25-17
|30
|66.7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|8
|4
|3
|30-21
|28
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|32-24
|27
|60.0
| 5
Лига Европы
|Унион
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|60.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|25
|55.6
|7
|Вольфсбург
|15
|6
|5
|4
|24-20
|23
|51.1
|8
|Боруссия М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|22
|48.9
|9
|Вердер
|15
|6
|3
|6
|25-27
|21
|46.7
|10
|Майнц
|15
|5
|4
|6
|19-24
|19
|42.2
|11
|Хоффенхайм
|15
|5
|3
|7
|22-22
|18
|40.0
|12
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|40.0
|13
|Кёльн
|15
|4
|5
|6
|21-29
|17
|37.8
|14
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|33.3
|15
|Герта
|15
|3
|5
|7
|19-22
|14
|31.1
|16
|Штутгарт
|15
|3
|5
|7
|18-27
|14
|31.1
| 17
Зона вылета
|Бохум
|15
|4
|1
|10
|14-36
|13
|28.9
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|15
|2
|3
|10
|13-32
|9
|20.0