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Санта-Клара - Бенфика 21 Января прямая трансляция

Стадион: Эштадиу де Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
21 Января 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 17-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
Санта-Клара
Бенфика

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Бенфика, которое состоится 21 Января 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эштадиу де Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Мариу Фернанду Силва
Португалия Жорже Симау
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
12.02.2022 Португалия - Примейра Тур 22 Бенфика2 : 1Санта-Клара
11.09.2021 Португалия - Примейра Тур 5 Санта-Клара0 : 5Бенфика
26.04.2021 Португалия - Примейра Тур 29 Бенфика2 : 1Санта-Клара
04.01.2021 Португалия - Примейра Тур 12 Санта-Клара1 : 1Бенфика
23.06.2020 Португалия - Примейра Тур 28 Бенфика3 : 4Санта-Клара
09.11.2019 Португалия - Примейра Тур 11 Санта-Клара1 : 2Бенфика
18.05.2019 Португалия - Примейра Тур 34 Бенфика4 : 1Санта-Клара
11.01.2019 Португалия - Примейра Тур 17 Санта-Клара0 : 2Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика16 13 2 1 40-12 41 85.4
2 Брага16 12 1 3 37-12 37 77.1
3 Порту16 11 3 2 40-11 36 75.0
4 Спортинг15 9 2 4 31-16 29 64.4
5 Каза Пия16 8 3 5 15-13 27 56.3
6 Витория Гимарайнш16 7 3 6 15-18 24 50.0
7 Арока16 6 5 5 18-25 23 47.9
8 Визела16 6 3 7 18-15 21 43.8
9 Риу Аве16 5 5 6 17-20 20 41.7
10 Боавишта15 6 2 7 15-24 20 44.4
11 Портимоненсе16 6 2 8 13-17 20 41.7
12 Эшторил15 5 4 6 16-20 19 42.2
13 Шавиш15 4 6 5 13-20 18 40.0
14 Фамаликан16 5 2 9 16-23 17 35.4
15 Жил Висенте16 4 3 9 14-23 15 31.3
16 Санта-Клара16 3 5 8 11-18 14 29.2
17 Маритиму16 2 4 10 10-31 10 20.8
18 Пасуш де Феррейра16 1 3 12 9-30 6 12.5

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