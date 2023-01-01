ПСВ Эйндховен - Витесс 21 Января прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
21 Января 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 17-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Витесс, которое состоится 21 Января 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Витесс
Арнем
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Томас Леч
История личных встреч
|12.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|0 : 5
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|2 : 0
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|3 : 1
|25.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|2 : 1
|15.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|23.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|1 : 2
|14.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|5 : 0
|07.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|3 : 3
|03.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|1 : 0
|23.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|16
|37
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|16
|33
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|16
|32
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|16
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|31
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|16
|28
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|16
|26
|8
|Херенвен
|16
|24
|9
|НЕК Неймеген
|16
|19
|10
|Гоу Эхед Иглс
|16
|19
|11
|Валвейк
|16
|18
|12
|Фортуна
|16
|16
|13
|Эксельсиор
|16
|16
|14
|Витесс
|16
|15
|15
|Гронинген
|16
|12
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Волендам
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|16
|9