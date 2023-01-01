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ПСВ Эйндховен - Витесс 21 Января прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
21 Января 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 17-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
ПСВ Эйндховен
Витесс

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Витесс, которое состоится 21 Января 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Витесс
Арнем
Главные тренеры
Нидерланды Руд ван Нистелрой
Германия Томас Леч
История личных встреч
12.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Витесс0 : 5ПСВ Эйндховен
20.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 ПСВ Эйндховен2 : 0Витесс
21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 ПСВ Эйндховен3 : 1Витесс
25.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Витесс2 : 1ПСВ Эйндховен
15.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи ПСВ Эйндховен1 : 1Витесс
23.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Витесс1 : 2ПСВ Эйндховен
14.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 ПСВ Эйндховен5 : 0Витесс
07.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Витесс3 : 3ПСВ Эйндховен
03.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 ПСВ Эйндховен1 : 0Витесс
23.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 ПСВ Эйндховен2 : 1Витесс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1637
2
Квалификация Лиги чемпионов
АЗ Алкмар1633
3
Квалификация Лиги Европы
Аякс1632
4
Плей-офф Лиги конференций
ПСВ Эйндховен1632
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1631
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1628
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1626
8 Херенвен1624
9 НЕК Неймеген1619
10 Гоу Эхед Иглс1619
11 Валвейк1618
12 Фортуна1616
13 Эксельсиор1616
14 Витесс1615
15 Гронинген1612
16
Стыковая зона
Эммен1612
17
Зона вылета
Волендам1612
18
Зона вылета
Камбюр169

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