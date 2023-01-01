Лидс Юнайтед - Брентфорд 22 Января прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
22 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 22 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Томас Франк
История личных встреч
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|5 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 2
|05.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|11.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|1 : 1
|21.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|1 : 0
|22.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|2 : 0
|06.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|1 : 1
|24.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|1 : 0
|04.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|3 : 1
|04.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42-14
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|13
|3
|3
|50-20
|42
|73.7
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|10
|9
|1
|33-11
|39
|65.0
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|19
|12
|3
|4
|30-22
|39
|68.4
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|10
|3
|7
|39-31
|33
|55.0
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|54.4
|7
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|51.7
|8
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|50.9
|9
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|50.9
|10
|Челси
|20
|8
|5
|7
|22-21
|29
|48.3
|11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|46.7
|12
|Кристал Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18-27
|24
|40.0
|13
|Ноттингем Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|35.0
|14
|Лестер Сити
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|30.0
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|30.0
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|31.5
|17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|29.8
| 18
Зона вылета
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|28.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
|25.0
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
|25.0