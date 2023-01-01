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Атлетик - Реал Мадрид 22 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
22 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Атлетик Б
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Мадрид, которое состоится 22 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетик Б
      Бильбао
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      ИталияКарло Анчелотти
      История личных встреч
      03.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б1 : 0Реал Мадрид
      16.01.2022 Суперкубок Испании Финал Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
      22.12.2021 Испания - Примера Тур 21 Атлетик Б1 : 2Реал Мадрид
      01.12.2021 Испания - Примера Тур 9 Реал Мадрид1 : 0Атлетик Б
      16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
      14.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид1 : 2Атлетик Б
      16.12.2020 Испания - Примера Тур 19 Реал Мадрид3 : 1Атлетик Б
      05.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
      22.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Реал Мадрид0 : 0Атлетик Б
      21.04.2019 Испания - Примера Тур 33 Реал Мадрид3 : 0Атлетик Б
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона16 13 2 1 35-6 41 85.4
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид16 12 2 2 36-16 38 79.2
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад18 12 2 4 28-18 38 70.4
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М18 9 4 5 27-16 31 57.4
      5
      Лига Европы
      		Бетис17 8 4 5 19-14 28 54.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал17 8 4 5 20-13 28 54.9
      7 Осасуна17 8 3 6 17-16 27 52.9
      8 Атлетик Б17 7 5 5 25-17 26 51.0
      9 Райо Вальекано18 7 5 6 24-22 26 48.1
      10 Мальорка18 7 4 7 15-16 25 46.3
      11 Жирона17 5 6 6 26-27 21 41.2
      12 Эспаньол18 4 8 6 22-26 20 37.0
      13 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
      14 Альмерия17 5 3 9 18-26 18 35.3
      15 Севилья18 4 6 8 18-26 18 33.3
      16 Вальядолид18 5 2 11 13-28 17 31.5
      17 Хетафе17 4 5 8 16-24 17 33.3
      18
      Зона вылета
      		Сельта18 4 5 9 17-29 17 31.5
      19
      Зона вылета
      		Кадис18 3 7 8 12-29 16 29.6
      20
      Зона вылета
      		Эльче17 0 5 12 11-35 5 9.8

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