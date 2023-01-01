Атлетик - Реал Мадрид 22 Января прямая трансляция

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Журналисты признали Бензема спортсменом года во Франции, хотя Мбаппе играл лучше и не провоцировал скандалы в сборной. Бензема получил почётную награду. Так несправедливо с Мбаппе ещё не поступали0'Вспоминаем самые дорогие аренды игроков в истории футбола и считаем, во сколько клубам обошлось то или иное временное усиление. Самые дорогие аренды игроков в истории. Два первых места — у одного и того же футболиста!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Атлетик» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.